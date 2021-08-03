Глава Нарвской больницы Аго Кыргвеэ: нарвитяне не боятся смерти, и это катастрофа

”Эмоционально работа в отделении очень тяжела не только для врачей, но и для сестер и работников по уходу. И когда мы с ужасом думаем, что, возможно, третья волна принесет нам возвращение к тем ужасным временам и условиям, поверьте, по телу пробегает озноб. Ни один медик не хотел бы снова переживать ту ситуацию, видеть мучения и смерть пациентов”.

Несмотря на предоставленные возможности и информирование жителей, из 55 000 человек в Нарве на данный момент вакцинировано всего около 15 000. Кыргвеэ считает это самой настоящей катастрофой.

”Немногие используют, например, отличную возможность — вакцинационный автобус. В один из дней количество воспользовавшихся услугами вакцинационного автобуса было внушительным — более 90 человек, но какие-то дни совсем ”пустые” — 30 человек, что, разумеется, не самый лучший результат. На самом деле наши мощности позволяют вакцинировать сотни человек. Сейчас мы договорились с организаторами многих больших мероприятий (в том числе Station Narva), надеемся, что люди все-таки этой возможностью воспользуются”, — выражает надежду руководитель больницы.

Кыргвеэ — врач, проработавший в экстренной медицине более 40 лет, — особенно слова не подбирает, называя вещи своими именами.

”Мне кажется, нарвитяне бесстрашны в вопросах смерти, иначе чем объяснить то, что они отказываются от возможности себя защитить. Они думают, что их это не коснется. Уверяю, коснется, в той или иной степени. Я не вижу в демократической стране особенных возможностей жестко повлиять на ситуацию, но надеюсь, что людей вынудит вакцинироваться страх, после того, как они лицом к лицу столкнутся с коронавирусом, поскольку эта болезнь очень серьезная и во многих случаях заканчивается в интенсиве и даже инвалидностью.