Строитель из Эстонии выиграл джекпот более 6,5 млн евро

Джекпот сорвал гражданин Эстонии, который уже пять лет работал в Финляндии строителем. Мужчина хочет сохранить свою личность в секрете, чтобы люди вне круга семьи не знали о выигранных им деньгах. Конечно же, выдающей приз фирме Obtibet.com известна личность мужчины.

Мужчина играл в популярную в мире игру Mega Moolah. Он сказал, что в основном играл с небольшими вложениями и в итоге всегда оставался в плюсе. Перед днем выигрыша он давно не играл и испытал настоящий шок, когда увидел на экране, что выиграл джекпот.

"Я почти никогда ничего не выигрывал. Это было невероятное чувство, которое обязательно буду помнить до конца жизни. После первоначального шока начал отмечать. Мои жена и двое детей не верили в выигрыш до того, пока я не показал им остаток своего счета", — рассказал счастливчик. Он также признался, что так и не смог заснуть в ту ночь, но ничего страшного, ведь он все равно до самого утра отмечал победу.

Мужчина тут же ушел с работы и теперь занимается более приятным ему строительством, так как строит свой дом, на что до этого ему не удавалось получить кредит от банка. По его словам, жизнь теперь намного прекрасней, так как не надо ходить на работу и можно посвятить время своей семье. В будущем он хочет перебраться с семьей жить в Эстонию.

Свой выигрыш он собирается сначала потратить на дом, затем на машину. Он также думал о благотворительности. Мужчина хочет также получить советы по инвестициям, которые ему уже успел дать и Optibet. А вот продолжать играть на эти деньги он больше не планирует.

Вот как выглядит игра, в которой он выиграл такую крупную сумму: