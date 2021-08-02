Совокупное состояние богатейших россиян увеличилось еще на 40 млрд долларов

Так, основной владелец ”Северстали” Алексей Мордашов стал богаче на 6,14 млрд долларов, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон — 5,82 млрд долларов, основной владелец НЛМК Владимир Лисин — на 5,48 млрд долларов, а член совета директоров НОВАТЭКа и ”Сибура” Геннадий Тимченко — на 4,52 млрд долларов. Состояние президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова увеличилось на 4,01 млрд долларов с начала этого года, президента и совладельца ”Норникеля” Владимира Потанина — на 3,36 млрд долларов. Крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов приумножил свое состояние на 3,11 млрд долларов.