Новости Эстонии
02.08.2021, 15:50

ФОТО и ВИДЕО Delfi | ”Мы не животные”. В Литве мигранты шокированы условиями содержания: требуют адвокатов и призывают ЕС подумать о них

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Роман Старапопов
Foto: Roman Starapopov, Kaader videost
Мигранты в литовском городе Друскининкай, где расположен лагерь для беженцев, жалуются на условия содержания. Они требуют вернуть им их телефоны, чтобы позвонить родным. Один из мигрантов требует своего адвоката. По словам мигрантов, на территории лагеря находиться небезопасно из-за риска заразиться коронавирусом. При этом мигранты отмечают, что ведут себя спокойно, не устраивают драк и не пытаются бежать из лагеря.

В Литве обостряется ситуация с мигрантами, которые незаконно пересекают границу. В Беларусь они попадают легально — прилетают на самолётах, после чего нелегально пересекают границу. Литовским пограничникам они говорят, что приезжают к границе на такси.

По словам некоторых мигрантов, белорусские пограничники даже сами им указывают направление, куда идти, но напрямую через контрольно-пропускные пункты не пропускают. Соответствует ли это действительности, проверить невозможно. Однако на границе Литвы — Евросоюза и Беларуси дела обстоят действительно плачевно.

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