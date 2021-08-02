02.08.2021, 15:50
ФОТО и ВИДЕО Delfi | ”Мы не животные”. В Литве мигранты шокированы условиями содержания: требуют адвокатов и призывают ЕС подумать о них(57)
Foto: Roman Starapopov, Kaader videost
Мигранты в литовском городе Друскининкай, где расположен лагерь для беженцев, жалуются на условия содержания. Они требуют вернуть им их телефоны, чтобы позвонить родным. Один из мигрантов требует своего адвоката. По словам мигрантов, на территории лагеря находиться небезопасно из-за риска заразиться коронавирусом. При этом мигранты отмечают, что ведут себя спокойно, не устраивают драк и не пытаются бежать из лагеря.