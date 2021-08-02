ФОТО и ВИДЕО Delfi | ”Мы не животные”. В Литве мигранты шокированы условиями содержания: требуют адвокатов и призывают ЕС подумать о них

В Литве обостряется ситуация с мигрантами, которые незаконно пересекают границу. В Беларусь они попадают легально — прилетают на самолётах, после чего нелегально пересекают границу. Литовским пограничникам они говорят, что приезжают к границе на такси.

По словам некоторых мигрантов, белорусские пограничники даже сами им указывают направление, куда идти, но напрямую через контрольно-пропускные пункты не пропускают. Соответствует ли это действительности, проверить невозможно. Однако на границе Литвы — Евросоюза и Беларуси дела обстоят действительно плачевно.