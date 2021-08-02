“В Эстонии за своих бойцов переживают круче, чем на юге России”. Уже в субботу пройдет Number 1 Fight Show

Мы встречаемся с Игорем в одном кафе, которое он, смеясь, называет своим офисом. Много времени уходит на встречи, а тут можно заодно и поесть. Я заказываю сок, Игорь — лимонад. У него приятные новости.

”Многие годы я развиваю тайский бокс в Эстонии, как в клубе Garant, так и в Estonian MuaiThai Federation, занимаюсь развитием детского-юношеского и взрослого спорта. И вот на прошлой неделе нас обрадовали — мы стали олимпийским видом”, — объясняет он.

Есть шансы, что на одной из следующих Олимпиад тайский бокс будет представлен, как полноценный вид?

Не просто есть шансы, а это точно будет. Хотя возможно мы столкнемся с новыми трудностями.

Например?

Будет больше бюрократии. Финансовых и организационных препонов. Но нас они не пугают.

Допинг-контроль?

И он тоже. Вообще для многих важно, чтобы вид, которым ты занимаешься, был признан. И вот теперь мы в новом статусе. За последнее десятилетие проделана, скажу не преувеличивая, титаническая работа. Мы стали конкурентно способными

на международном уровне, особенно в молодёжном спорте. Особый вклад в достижения федерации внесли спортсмены и тренера таллиннских клубов Garant, KRVA и нарвского Konkiro. Из нашего клуба порядка 7-8 раз ребята становились чемпионами мира по официальной мировой IFMA (International Federation of Muaythai Associations) В Санкт-Петербурге, в Турции, в Малайзии, на родине Муайтай в Таиланде. Конкуренция там серьезнейшая — особенно это касается самих тайцев, а так же спортсменов из постсоветских государств. Мы достойно конкурируем и нас начали уважать.

Раньше не уважали?