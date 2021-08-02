“В Эстонии за своих бойцов переживают круче, чем на юге России”. Уже в субботу пройдет Number 1 Fight Show(2)
Мы встречаемся с Игорем в одном кафе, которое он, смеясь, называет своим офисом. Много времени уходит на встречи, а тут можно заодно и поесть. Я заказываю сок, Игорь — лимонад. У него приятные новости.
”Многие годы я развиваю тайский бокс в Эстонии, как в клубе Garant, так и в Estonian MuaiThai Federation, занимаюсь развитием детского-юношеского и взрослого спорта. И вот на прошлой неделе нас обрадовали — мы стали олимпийским видом”, — объясняет он.
Есть шансы, что на одной из следующих Олимпиад тайский бокс будет представлен, как полноценный вид?
Не просто есть шансы, а это точно будет. Хотя возможно мы столкнемся с новыми трудностями.
Например?
Будет больше бюрократии. Финансовых и организационных препонов. Но нас они не пугают.
Допинг-контроль?
И он тоже. Вообще для многих важно, чтобы вид, которым ты занимаешься, был признан. И вот теперь мы в новом статусе. За последнее десятилетие проделана, скажу не преувеличивая, титаническая работа. Мы стали конкурентно способными
на международном уровне, особенно в молодёжном спорте. Особый вклад в достижения федерации внесли спортсмены и тренера таллиннских клубов Garant, KRVA и нарвского Konkiro. Из нашего клуба порядка 7-8 раз ребята становились чемпионами мира по официальной мировой IFMA (International Federation of Muaythai Associations) В Санкт-Петербурге, в Турции, в Малайзии, на родине Муайтай в Таиланде. Конкуренция там серьезнейшая — особенно это касается самих тайцев, а так же спортсменов из постсоветских государств. Мы достойно конкурируем и нас начали уважать.
Раньше не уважали?
Когда сталкивались с эстонскими спортсменами, считали, что это были проходные ребята. Сейчас это точно не так. Пришло время и я как тренер и как руководитель федерации столкнулся с проблемой, что многим спортсменам с хорошим дарованием, когда они становятся взрослыми надо как-то продолжать карьеру, развиваться. Часто ребята просто уходят из спорта. Назрел момент, когда в очередной раз кто-то ушел, очень хороший и очень перспективный, в которого мы вкладывали… Государство не очень расположено к тому, чтобы ребята имели серьезные стипендии. Нужно было что то предпринимать. В результате мне пришлось осваивать новую профессию.
Какую?
Промоутера. Организатора крупномасштабных международных мероприятий. Пришлось рисовать буквально на коленке. Назвал его емко — Number 1 Fight Show. Номер 1 — хорошо в любом деле. Моя концепция всегда заключалась в качественной реализации. Мне хотелось показать людям, обыкновенной публике, что бои — это не мордобой. Что это искусство, зрелище. А спортсмены — это артисты, которые своей харизмой и исполнительским мастерством могут увлечь молодёжь заниматься спортом, а не чем то нехорошим. В итоге получилось качественное вечернее мероприятие, которое интересно и дамам, и зрелым мужчинам, и спортсменам, и тем, кто далёк от спорта. Может, даже тем, кому это было страшно. Выходят два дядьки…
Бьют по лицу.
И не только по лицу. Но дело не в этом. Для многих зрителей вообще удивительно, как это?. Наши парни из Таллинна, Тарту, Пярну, Нарвы. Из твоей школы могут на серьезном международном уровне конкурировать с сильнейшими бойцами Европы и Азии. Это не какие-то подставные бои. Хотя в названии и есть слово шоу. Но шоу — это, как это все обрамляется.
То есть никакого американского рестлинга?
Конечно, нет. На самом деле, это реальные бои. Реальное противостояние. Я за свой опыт проводил бои как по К-1 — это версия кикбоксинга, так и по боксу, так и по MMA.
Довольно большой разброс.
Я ориентируюсь на личности. Если кто-то из местных бойцов является очень ярким, харизматичным в своем виде спорта, я даю ему профессиональную площадку, даю возможность людям, публике увидеть, что такое в Эстонии есть. К сожалению успехи в любительском спорте очень часто остаются незамеченными.
Почему?
Затрудняюсь ответить. Мне как тренеру это обидно и не понятно. Хотя если подумать, то огромный труд тренера и спортсмена остается незамеченым, если это происходит где-то за океаном, никто этого не видит. К тому же такого внимания к персоне-спортсмену в любительском спорте никогда не будет, пожалуй только, если это не олимпийский чемпион. В профессиональном спорте, как вы понимаете, совсем другая картина.
Ну, это большая разница.
Скажем так, если брать тренерский труд, очень тяжело воспитать чемпиона мира,
чемпиона Европы среди молодёжи. Я уже не говорю о взрослых. Очень важный момент, что подрастающему поколению есть возможность увидеть ориентир. Лучших представителей эстонского спорта. Также я большое внимание уделяю приглашению сюда гостей мирового уровня. Даже бывают бои между нереально крутыми иностранцами, чтобы эстонский зритель посмотрел, как это бывает. И самое важное, чтобы люди обратили внимание на сам бой.
Конечно, всё это обрамляется правильно. Важно, чтобы Эстония была представлена разными спортсменами из разных клубов. Мы даем высказаться всем кто яркий, дисциплинированный, с кем можно вести серьёзно дело. К сожалению далеко не каждый спортсмен воспитан, имеет выдержку, готов выполнять договорённости. К тому же далеко не каждый спортсмен обладает необходимым артистизмом. Думает о своём имидже, умеет красиво выйти к зрителям.
Это и есть элементы шоу.
До мероприятия за день происходит взвешивание. Там тоже бывают моменты, элементы шоу. Не все спортсмены выдерживают накала. Иногда бушуют страсти. Соперников приходится сдерживать и это подстегивает интерес зрителей. В общем, интрига всегда есть. Я особое внимание уделяю матч-мэйкингу — то есть составлению боев. Я бы сказал — это отдельный вид творчества. Нужно разбираться в этом спорте, обладать хорошим чутьём, какие соперники устроют в ринге настоящий триллер.
Человек, который объявляет в ринге бойцов, приезжает из России.
Лицо мероприятия — это ринг-анонсер Александр Загорский, которого я еще будучи молодым человеком, видел по Евроспорту. И все это было настолько захватывающе. Когда я с ним познакомился, даже не верил, что он сможет проводить наши турниры, это наша большая удача. Он как-то полюбил наш турнир. И в России тоже говорит приятные слова об эстонском промоушене. И он, что меня больше всего удивило, утверждает, что даже на юге России так горячо своих не поддерживают, как тут.
Шутите?
Нисколько. В последний, 12-й сезон я не удержался, снимал, как бабушка какая-то не выдержала, подбежала к рингу, начала поддерживать Майкеля Астура. Может, это чья-то родственница была.
По-русски или по-эстонски?
По-эстонски. Но вне зависимости от того, на каком языке говорит боец, его поддерживает вся наша аудитория.
В связи с коронавирусной ситуацией Александру удастся приехать?
Он получил рабочую визу. Что еще является важной составляющей? Ринг-гелз. Девушки, которые выносят таблички с номерами раундов. Они должны быть особенно красивыми.
Откройте секрет, где вы их берете?
Соцсети, инстаграм. В Эстонии всё настолько близко и рядом, мы не в России.
Трижды из-за коронавируса переносился наш сезон, и я рискнул. И буквально на днях ввели новые ограничения. Сейчас мы занимаемся организацией тестирования. Но вакцинированные смогут проходить свободно, если есть документальное подтверждение. Как и переболевшие. У кого нет, придется использовать тестирование за наш счёт. К сожалению, мы в такой ситуации, что придется использовать какие-то новые организационные моменты. До нас это никто не делал.
Сколько людей ожидается?
В наше непростое время ”ожидается” понятие, к сожалению, очень относительное.
Number 1 Fight Show состоится 7 августа в 20.00 в ледовом дворце "Тондираба".