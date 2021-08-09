Возвращение Каддафи: сын убитого диктатора дал первое интервью за шесть лет

Сын Каддафи чудом пережил ливийскую революцию. 10 лет назад его конвой попал в засаду и сын диктатора, активно поддерживавший отца с самого начала восстаний, оказался в плену у небольшой группы повстанцев. Сегодня захватившая его группировка стала его союзником, разочаровавшись в идеалах революции.

"Представляете, люди, которые меня захватили - теперь мои друзья", - говорит Сейф Каддафи.

Возвращение Каддафи?





В декабре Ливию ждут новые выборы - первые после гражданской войны, которое признанное ООН правительство в Триполи ведет с войсками генерала ливийской армии Халифы Хафтара. Голосование несколько раз переносилось. В 2018 году Сейф аль-Каддафи хотел в них участвовать как кандидат "Народного фронта освобождения Ливии", но в последнем интервью не стал однозначно говорить, что будет баллотироваться в декабре.

Тем не менее Сейф Каддафи уверен, что мог бы объединить страну в момент, когда ностальгия по эпохе его отца, кажется, достигает пика. Как и многие сегодня в Ливии, он считает "арабскую весну" провалом.

"Они изнасиловали страну - она на коленях. Нет денег, нет безопасности, нет жизни. Пойдите на автозаправочную станцию - вы не найдете дизеля. Мы экспортируем нефть и газ в Италию - освещаем половину страны - а у нас на родине часто нет света. Это не просто поражение, это фиаско", - говорит сын полковника Каддафи о революции 2011 года.

Победа Сейфа была бы символическим триумфом арабских автократов, которые, как и он, были в ярости от "арабской весны". Поприветствовали бы ее и в Кремле, который участвует в ближневосточной политике, финансируя стороны конфликта и отправляя в регион наемников, отмечает New York Times.

Сына Каддафи серьезно воспринимают в Ливии и сегодня - его сторонники участвовали в переговорах по формированию правительства после окончания последней гражданской войны, и пока им удавалось обойти все правила, которые могли бы помешать Сейфу баллотироваться в президенты.