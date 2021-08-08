Бизнес Карпина в Испании закончился банкротством. Все из-за ипотечного кризиса и несговорчивых чиновников

При изучении галисийских медиа, писавших о крахе бизнеса Карпина, складывается впечатление, что бывший футболист переоценил возможности. Он был очень популярен в Виго и надеялся, что эта популярность позволит ему легко найти общий язык с городскими чиновниками. А это оказалось не так. Чиновники не шли навстречу, когда надо было согласовать параметры крупных жилищных комплексов, под строительство которых Карпин набрал кредитов в банках. А тут еще и начавшийся в 2007 году ипотечный кризис обрушил цены на недвижимость, сделав проекты заведомо убыточными. Звонок от Федуна оказался как нельзя кстати.

На самом деле к моменту подписания контракта со ”Спартаком” бизнес Карпина в Испании уже летел в пропасть и был обречен. Спустя всего год начались судебные разбирательства, которые привели к банкротству и распродаже активов, включая личные квартиры и дома.

Наличие успешного бизнеса рождало вопросы: почему тогда Карпин принял предложение ”Спартака”, как он планирует совмещать испанский бизнес с руководством клубом в России? Сам Карпин коротко отмечал, что вести бизнес можно и удаленно, так как в Испании у него есть партнеры.

Об испанском бизнесе Карпина в России было известно мало — разве что связь с недвижимостью. Гораздо чаще писали о его спортивных проектах — в частности, велокоманде Karpin Galicia, которая участвовала в знаменитой Вуэльте. Правда, без особых успехов: на Вуэльте-2008 гонщики Карпина выиграли один из 21 этапов, а лидер команды Эзекьель Москера занял четвертое место в генеральной классификации.

Карпин до последнего отрицал переговоры с Федуном. После назначения объяснял: ”На тот момент я не мог сорваться из Испании в Москву , поскольку имел определенные обязательства перед своими испанскими партнерами по бизнесу, а также по личным причинам”.

В августе 2008-го, представляя журналистам нового гендиректора ”Спартака” Валерия Карпина , Леонид Федун сказал: ”Он достиг больших успехов не только в спорте, но и в бизнесе, будет чрезвычайно полезен нашему клубу”.

Другой провальный проект Карпина — строительство элитного дома и торгового центра на месте католического колледжа Сан-Хосе де Клюни на улице Гран Виа. Этот проект изначально был рискованным, и Карпин знал об этом. Дело в том, что прежний владелец земельного участка — местная строительная компания Inversiones Canaima — на момент продажи обветшалого здания Карпину уже несколько лет вела тяжбу с муниципальными властями Виго.

Футболисты планировали вложить в строительство элитного жилья и коммерческих площадей 130 миллионов евро (разумеется, с учетом кредитов). В локации с роскошным видом на бухту Виго, рядом со старым городом и популярным кварталом баров и ресторанов, должен был появиться новый престижный комплекс из 350 апартаментов и с ландшафтным парком. Однако возникла проблема: Карпин не мог договориться с городским советом об условиях строительства. В испанской конституции есть гарантии для определенных категорий граждан покупки жилья по установленным государством льготным ценам. Для этого муниципалитеты договариваются с коммерческими застройщиками, что часть построенного жилья будет передаваться городским властям для этих нужд. В случае с Карпиным чиновники хотели по завершении проекта получить 30% площадей. Карпин был готов отдать только 10%. Спор затянулся на годы.

В середине 2003 года Карпин купил здание в историческом центре Виго, на центральной улице Пи-и-Маргаля. Там располагался приют для малоимущих стариков, его содержали монахини из католического ордена Палотинок — сестер милосердия, давших обет заботы о малоимущих и больных. Богадельня была построена в 1910 году на участке, который монахиням подарил военный капеллан Виго Хуан Мануэль Перес Мартинес. Монахини получили от Карпина около 8,5 миллиона евро и перевезли 123 стариков из центра города в более тихую обитель в пригороде Виго.

В начале 2000-х всю Испанию захлестнул бум на рынке недвижимости. Цены на жилье росли рекордными темпами, подталкиваемые дешевой ипотекой и раздуваемые спросом со стороны иностранных инвесторов. Инвестиции в испанскую недвижимость считались надежными и высокодоходными. Среди тех, кто решил заработать на этой волне, оказался и Валерий Карпин.

Начавшийся в 2007 году кризис на рынке недвижимости означал крах так и не начатого проекта: цены на жилье в Испании рухнули. Застройщики отдавали квартиры на 70% дешевле первоначальной цены и все равно не могли найти покупателей — продажи упали в два раза. Начинать масштабное строительство в подобной обстановке для Карпина было бы авантюрой.

Строительство так и не началось, но проблема была в том, что на покупку здания богадельни и участка земли поблизости Карпин брал кредит в банках BBVA и Santander. Газета El Pais писала, что Карпин и Сальгадо успели вложить в проект 40 миллионов евро, из них 30 — банковские кредиты. С учетом процентов долг вырос до 35 миллионов евро. Попытки перекредитоваться или привлечь новых партнеров закончились неудачей.

Участок земли и здание были в залоге у банков. Пока проект не мог сдвинуться с мертвой точки, бывший монастырский приют захватили левые активисты и устроили там сквот. В 2014-м в галисийских медиа писали, что Карпин может вернуться и возобновить проект. Но этого не случилось, а в 2018 году инвестиционный фонд Autonomy Global Opportunities американского банкира Роберта Гиббонса (по иронии судьбы работавшего до этого в Lehmann Brothers — одном из главных виновников глобального кризиса на рынке недвижимости) при помощи денег Morgan Stanley (банк выделил 400 млн долларов) выкупил у банков долг Карпина и получил право застройки в районе Баррио-ду-Кура.

В 1998 году мэр Виго Мануэль Перес подписал соглашение с девелопером, который взялся за перенос колледжа в другое место — в ответ город должен был разрешить построить на освободившемся участке коммерческое жилье.

Однако следующий мэр Виго Луис Кастрильо категорически отказался от изменений — на месте колледжа можно было построить только образовательное или лечебное учреждение. А это делало проект нерентабельным.