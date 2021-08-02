"Вязание помогло мне выиграть Олимпийское золото". Как британский спортсмен готовился к соревнованиям

Знаменитым спортсмена сделалоего хобби. А именно — вязание на спицах и крючком.

В интернете завирусилось видео, на котором Том вяжет на трибунах во время финала женских прыжков в воду. Благодаря Олимпиаде, о его хобби узнал весь мир и интернет буквально взорвался.

"Настоящие парни любят вязать", — гласит подпись под постом в одном из аккаунтов, распространивших видеоролик.

Как спортсмен пояснил позже, в тот момент он вязал свитер для бульдога по имени имени Иззи, чей аккаунт в инстаграме насчитывает около миллиона подписчиков. Яркие фото собаки в разных образах набирают сотни тысяч лайков.

На самом деле Том занялся вязанием ещё с начала карантина и ведёт аккаунт @withlovebytomdaley, где выкладывает фото своих изделий. На нём уже более 400 тысяч подписчиков.

В июле Tом проводил конкурс с целью помочь британской благотворительной организации. Собранные 5787 фунтов пойдут на финансирование исследований опухоли головного мозга.



Кардиганы, жилетки, пледы, одежда для собак, игрушки и множество других изделий из пряжи. Ведь говорят — талантливый человек талантлив во всём. Пример Тома — прямая иллюстрация к этой фразе.

Из интересного о Томе: На данный момент он является уже трехкратным призером Олимпийских игр. До этого у него уже было две бронзы в Лондоне и Рио. Все в групповом зачете. На данный момент спортсмену 27 лет.

Том замужем за голливудским сценаристом и продюсером — Дастином Лэнс Блэком, который является обладателем премии Оскар. В 2018 году с помощью суррогатного материнства у пары родился сын Роберт Рэй. По словам Тома, отцовство вдохновило его на участие на Олимпиаде в Токио. А вязание и медитации помогали сохранять душевное равновесие.

После победы в Токио, спортсмен выложил в Инстаграм видео, в котором продемонстрировал чехол, который он связал для золотой медали. В видео он также рассказал, что его любовь к вязанию и поддержка его подписчиков ему очень помогли на этих играх. В конце он поблагодарил всех и каждого за то, что остаются с ним.