Бармен Põhjala Ярослав делится секретами — как выбрать крафтовое пиво, где пить и как произошла пивная революция в Эстонии

Ребята, которые открыли это место, решили основать другое заведение — 250 кв.м. 48 кранов пива, 6 кранов домашнего вина. Это не считая коктейлей и других напитков. Там были комнаты с Playstation, два зала, крутой интерьер, полный ”московский фарш” короче. Я пошел работать туда. Затем предложили работу в Чехии, открыть бар при новой пивоварне. Во время пандемии вернулся в Таллинн и устроился в Põhjala.

Я начал работать в заведении PIVBAR на маяковской, а потом случайно зашел в Bad.Bro.Bar на Белорусской попить пива. Разговорился с владельцами, договорились, что приду на пробную смену. Меня взяли, полгода отработал барменом. Затем сделали управляющим. Кстати, в этом баре Юрий Дудь брал интервью у Егора Крида.

Работал в booking.com. Потом ушел, полгода не работал, сидел на пособиях. В 2012 году неожиданно подвернулась работа на кухне в ресторане. Мне там не очень нравилось, стоишь по 14 часов, было тяжело. Потом предложили работать в кофешопе — заведение, где легально продают марихуану. Я там начал работать на кассе. Было круто, общаешься с людьми, помогаешь им выбрать товар. Поработал там, переехал в Германию. Через полтора года уехал в Москву. Тогда в 2015 году началась крафтовая революция и мне посчастливилось попасть на работу в один из первых баров Москвы, где начали продавать крафтовое пиво. Через год таких мест было уже около двухсот.

Я с Урала. Отец переехал в Маарду на работу, через несколько лет Советский союз развалился, мы решили не возвращаться. Остались здесь. Учился в 26-й школе. В 9 классе получил эстонское гражданство. В 2007 году закончил гимназию, потусовался в Таллинне пару месяцев, взял у родителей 500 евро и поехал в Голландию. Там поступил в универ, начал работать.

Эстонская пивоварня Põhjala находится в сердце современного Таллинна — в квартале Ноблесснер . В самом баре Põhjala можно попробовать более 20 сортов свежего крафтового пива. Репортер Виталий Бесчастный поговорил с барменом этого заведения Ярославом Ермаковичем про крафтовую революцию, также Ярослав рассказал про любимые пивные заведения в Таллинне и дал несколько советов, например, какое пить пиво, чтобы на утро было хорошо.

Коктейльный бармен должен знать, как смешивать напитки. Придумывать свои рецепты. А что должен уметь пивной бармен?

Ты должен разбираться в пиве. Помочь человеку выбрать пиво. Часто бывает так, что приходит человек, а он в жизни ничего кроме лагера не пил. Он выбирает какой-то кисляк, который ему не нравится. Потом ставит единицу в отзывах и никогда больше не приходит в это заведение. Ему нужно подсказать, понять и подобрать вкус, который ему понравится.

Плюс люди приходят в бар не только выпить, но и пообщаться. Общение с барменом очень важно. Все хорошие бармены — неплохие психологи, это часть работы. Гость приходит после работы, у него проблемы с семьей. Достаточно удачно пошутить, предложить хорошее пиво и у человека сразу поднимется настроение. Потом он оставит чаевые и придет еще раз. Нужно максимально просто и доступно объяснить, что мы предлагаем. Это все-таки пиво, а не 30-летний виски.

Вопросы более менее задаются одинаковые: какое пиво выбрать, что посоветуете. Нужно уделить гостю внимание, но не слишком много, так как у тебя очередь. Самое главное — шутить. Не как в столовке — пришел, взял пиво и ушел. А сделать вечер веселее, наладить контакт с гостем.

Еще 5-10 лет назад были только Saku Original или A. le Coq. Что такое крафтовая революция?

В Америке в 70х годах поняли, что хотят чего-то большего, чем просто лагер. В США начали экспериментировать, поднимать старые рецепты 18-19 века. Тогда пиво было в ходу, люди додумались сварить пиво, но вскипятить воду не додумались. Поэтому пили пиво, а не воду, это было безопаснее.