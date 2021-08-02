За сутки в Эстонии выявлено 87 случаев заражения коронавирусом

Из новых зараженных 63 человека, или 72,4%, не были вакцинированы. Курс вакцинации четырех зараженных не закончен и курс вакцинации 20 зараженных завершен.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 47 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 36 в Таллинне.

В Тартумаа прибавилось 13, в Вырумаа — восемь, в Ида-Вирумаа — четыре и в Пярнумаа — три новых случая заражения. В Ярвамаа, Рапламаа и на Сааремаа прибавилось по два новых зараженных. В Ляэнемаа, Пылвамаа и Вильяндимаа прибавилось по одному новому положительному результату теста. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. В трех случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 142,4 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,3%.

За сутки открыли пять новых историй болезни COVID-19. По состоянию на утро 2 августа в больницах находится 49 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается три пациента, из которых на управляемом дыхании один человек. Из находящихся на стационарном лечении пациентов семь человек, или 14,3%, полностью вакцинированы (из них из-за COVID-19 с симптомами пять человек).

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 34 человека (69,4%).

За сутки новых смертельных случаев не прибавилось. Всего в Эстонии умерло 1 272 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 2 791 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 641 109 людям, курс вакцинации завершен у 563 973 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 57,6%.

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