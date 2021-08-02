Почему в Эстонии нельзя подтвердить статус вакцинации с помощью ID-карты?

На данный момент подтвердить свой вакцинационный статус можно только с помощью европейского паспорта вакцинации, который можно скачать на портале digilugu.ee. Затем уже его можно предъявить либо на мобильном телефоне, либо в распечатанном виде.

Но почему же внутри Эстонии нельзя подтвердить статус вакцинации просто с помощью ID-карты? С технической точки зрения это решение вполне возможно, ведь сейчас уже многие услуги связаны напрямую с ID-картой, например, клиентские карты магазинов. Стоит всего лишь вставить ID-карту в считывающее устройство, и все необходимые данные будут получены. В таком случае не нужно беспокоиться о том, что телефон сядет или распечатанный сертификат потеряется.

Вице-канцлер по вопросам электронных услуг и инноваций Министерства социальных дел Калле Киллар считает, что нет необходимости создавать отдельное решение на основе ID-карты. "Основывающееся на QR-коде решение можно использовать по всему Евросоюзу, поэтому неразумно создавать два параллельно работающих решения", — отметил он.

Кроме того, многие поставщики услуг не имеют возможности считывать данные с ID-карт. Киллар рассказывает, что несколько лет назад было внедрено решение для подтверждения инвалидности с помощью ID-карты, но многие поставщики услуг просто не могли считывать данные с ID-карт.

Киллар также отмечает, что решение на основе QR-кода не требует от предприятий особых инвестиций, в отличие от возможности считывать данные с ID-карт.

Вице-канцлер добавил, что большое количество народа намного сложнее было бы проверить с помощью ID-карт, чем с помощью QR-кода.