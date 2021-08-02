02.08.2021, 09:14
Эстонский стрелок на Олимпиаде: вернусь со стрельбища с хорошими эмоциями(1)
Foto: Karli Saul
Эстонский стрелок Пеэтер Олеск занял 19 место на Олимпиаде в Токио.
Пеэтер Олеск прошел до полуфинала, но в финальную стадию стрельбы с 25 метров квалифицироваться ему не удалось. Он набрал 572 очка и занял 19 место из 26 спортсменов.
"Можно сказать, что сегодня вернусь со стрельбища с хорошими эмоциями. Большое количество зрителей сегодня не повлияло, оружие было в моей руке и я контролировал ситуацию. Хорошее окончание Олимпиады. Но если нет медалей, то всегда есть, чему учиться", — сказал он после выступления.
На прошлых играх в Рио 29-летний спортсмен занял 25 место.