Эстонский стрелок на Олимпиаде: вернусь со стрельбища с хорошими эмоциями

Пеэтер Олеск прошел до полуфинала, но в финальную стадию стрельбы с 25 метров квалифицироваться ему не удалось. Он набрал 572 очка и занял 19 место из 26 спортсменов.

"Можно сказать, что сегодня вернусь со стрельбища с хорошими эмоциями. Большое количество зрителей сегодня не повлияло, оружие было в моей руке и я контролировал ситуацию. Хорошее окончание Олимпиады. Но если нет медалей, то всегда есть, чему учиться", — сказал он после выступления.