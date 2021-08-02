Теперь в Таллинне можно вызвать "на дом" вакцинационную скорую помощь

Группы от десяти человек смогут вызвать вакцинационную бригаду на место: на работу, в квартирное товарищество, спортклуб и так далее.

Кроме того, на этой неделе в каждом уезде откроются кабинеты вакцинации, которые будут работать не менее пяти дней в неделю, в том числе один день на выходных, в течение восьми часов. Проект продлится по меньшей мере до конца сентября. Вакцинироваться в таких кабинетах можно будет без предварительной регистрации.