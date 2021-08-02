02.08.2021, 08:31
На Олимпиаде в Токио у швейцарского жокея скончалась лошадь(11)
Foto: Priit Simson
Международный олимпийский комитет сообщил об усыплении лошади Jet Set 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля. Животное усыпили после кросса в рамках командного троеборья ОИ-2020 в Токио, пишет "Чемпионат".
Как сообщает МОК, 14-летняя лошадь получила травму при прохождении 20-го барьера в лесополосе 1 августа. Она получила экстренную ветеринарную помощь на трассе, животное в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.
”К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта, и по гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, и будет проведено вскрытие”, — говорится в сообщении.