На Олимпиаде в Токио у швейцарского жокея скончалась лошадь

Как сообщает МОК , 14-летняя лошадь получила травму при прохождении 20-го барьера в лесополосе 1 августа. Она получила экстренную ветеринарную помощь на трассе, животное в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.

”К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта, и по гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, и будет проведено вскрытие”, — говорится в сообщении.