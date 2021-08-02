Доклад МИД РФ о ситуации с правами человека в Эстонии: кривое зеркало и энциклопедия лжи

Это всё были пунктиры. А вот и серьёзный конфуз. МИД России решил уличить Эстонии в ”движении в сторону полицейского государства”. Аргумент: ”принятие парламентом ЭР в мае 2019 г. поправок к закону о силах обороны, дающих военным органам внесудебное право на проверку личных данных и проведение тайной слежки за ”подозрительными лицами”. И это заявляют представители страны, в которой массовая слежка за гражданами поставлена на поток. Принятые в России в 2016-2021 гг. законы тотально ограничили права граждан на частную жизнь и свободу передвижения. Так, МВД РФ использует базу данных ”Сторожевой контроль”, куда вносятся данные обо всех подозрительных личностях. ”Семантический архив”, разработанный российской фирмой ”Аналитические бизнес-решения”, используется ФСБ и МВД для отслеживания открытых источников и Интернета, включая блогосферу и соцсети. Система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) обязывает российских операторов связи устанавливать программное обеспечение, предоставляемое ФСБ, позволяющее отслеживать метаданные пользователей и содержимое, включая телефонные звонки, трафик электронной почты и активность в сети Интернет. В 2016 году в СОРМ-3 были включены отдельные засекреченные регуляции, распространяющиеся на всех интернет-провайдеров в Российской Федерации. Против гражданских активистов и оппозиционных политиков используются также средства видео-и аудиофиксации. В Москве установлены около 160 тысяч уличных видеокамер, на многих из них работает система распознавания лиц. Первые сообщения о злоупотреблении этой системой появились летом 2018 года. Операторы точек бесплатного доступа к Wi-Fi законодательно обязаны собирать персональные данные всех пользователей, определять их по паспортам и хранить данные в течение полугода (”закон Яровой”). С 2018 г. мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы, использующие шифрование данных, обязаны предоставить ФСБ свободный доступ к просмотру и чтению зашифрованного контента без судебного ордера. Так где, вы говорите, полицейское государство зреет?