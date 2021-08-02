02.08.2021, 07:13
ФОТО | На шоссе Таллинн-Нарва лось выбежал на дорогу перед автомобилем. В больницу попала вся семья
Foto: Taavi Sepp
На 64 километре шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, когда лось выбежал на проезжую часть и в него врезалась легковушка. В машине находилась семья, которую доставили в больницу на осмотр.
Несчастный случай произошел около 22:50. В автомобиле находилась семья: впереди сидели 31-летняя мать, которая была за рулем, и 34-летний отец, а на заднем сидении в детских креслах сидели двое малышей. Семья направлялась домой после веселого мероприятия.
Пострадавших доставили на осмотр в Северо-Эстонскую региональную больницу.