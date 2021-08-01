Не забудьте: с понедельника возобновляется масочный режим в общественном транспорте!

Со 2 августа на мероприятиях и при видах деятельности, в ходе которых не проверяется эпидемиологическая безопасность присутствующих, в помещениях могут принимать участие до 500 человек, а на улице — до 1500 человек.

Новые ограничения касаются публичных собраний и мероприятий, в том числе конференций, театральных представлений, концертов, киносеансов, развлекательных услуг, богослужений, музеев и выставок. Также они распространяются на занятия спортом, тренировки, молодежную работу, досуговую деятельность и внешкольное образование, повышение квалификации и дополнительное образование, спортивные соревнования и организацию спортивных и физкультурных мероприятий. Касающиеся школ требования будут повторно обсуждены правительством перед началом нового учебного года.

Новые ограничения также действуют в открытых для общественного пользования банях, СПА, бассейнах, водных центрах и плавательных бассейнах. Ограничения на количество человек как в помещениях, так и на открытом воздухе должны будут соблюдаться и на предприятиях общественного питания. Однако ограничение на количество человек не распространяются на торговые предприятия и оказание прочих услуг — там посетители должны быть рассредоточены по помещению и необходимо соблюдать требования дезинфекции.

Количество участников мероприятий и деятельности, превышающее ограничения, допустимо только в том случае, если обеспечена инфекционная безопасность посетителей и соответствующая проверка. Это означает, что принимать участие в мероприятиях и деятельности могут только лица, прошедшие курс вакцинации, переболевшие COVID-19 или получившие отрицательный результат теста. В этом случае в помещении может находиться до 6000 посетителей, а вне помещений — до 12000 человек. У всех лиц необходимо проверять справки о COVID-19, их подлинность и срок действия, в случае сомнений необходимо установить личность предоставившего справку лица.