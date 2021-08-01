"Левадия" разгромила в гостях нарвский "Транс"

Уже к перерыву таллиннцы вели 3:0 (15-я минута — Расмус Пеэтсон, 24-я — Роберт Кирсс, 35-я — Франк Лийвак).

Во втором тайме дубль сделал и довел счет до разгромного Роберт Кирсс (78).

Гол престижа в добавленное время на счету Александра Закарлюка.

"Левадия" после 18 игр с 46 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги мастеров. У идущей следом таллиннской "Флоры" 40 очков после 16 игр.

Нарвский "Транс" занимает шестую строчку (20 очков в 18 встречах).

Турнирную таблицу смотрите здесь.