01.08.2021, 21:13
"Левадия" разгромила в гостях нарвский "Транс"
Foto: Rauno Volmar
В воскресенье в Нарве в матче 18-го тура чемпионата Эстонии по футболу в Премиум-лиге местный "Транс" крупно проиграл столичной "Левадии" 1:4.
Уже к перерыву таллиннцы вели 3:0 (15-я минута — Расмус Пеэтсон, 24-я — Роберт Кирсс, 35-я — Франк Лийвак).
Во втором тайме дубль сделал и довел счет до разгромного Роберт Кирсс (78).
Гол престижа в добавленное время на счету Александра Закарлюка.
"Левадия" после 18 игр с 46 очками возглавляет турнирную таблицу Лиги мастеров. У идущей следом таллиннской "Флоры" 40 очков после 16 игр.
Нарвский "Транс" занимает шестую строчку (20 очков в 18 встречах).
Турнирную таблицу смотрите здесь.