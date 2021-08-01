Берегите ваши денежки! Советы эстонских экспертов: как защитить свои деньги от инфляции?

Она отмечает: данные по инфляции, опубликованные в конце мая (ежемесячный уровень инфляции 0,9% и годовой уровень инфляции 3,6%), соответствуют циклу восстановления экономики. Согласно им, рост индекса потребительских цен в Эстонии с января по май составил около 2,6%, а полугодовое значение, по предварительным данным, составит менее 3%.

”У нас есть несколько различных вариантов с разной рискованностью, — поясняет она. — Одна из возможностей не потерять свои деньги из-за инфляции — инвестиции. Можно начать даже с одним евро. К примеру, наши фонды Робура”.

Если же деньги хранятся у вас на счету и вы переживаете, что их съест инфляция, то Рахе советует: свяжитесь с банком и договоритесь о времени консультации.

Катрин Рахе, управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS, говорит: ”Те, кто решил выйти из второй пенсионной ступени, должны знать одну простую вещь. Все это время — с момента, когда они написали заявление, и до 31 августа — их накопления продолжают зарабатывать деньги. Причем с такой же эффективностью, как и у тех, кто в этом же пенсионном фонде решил остаться”.

Актуальность этого вопроса вырастает в разы, если человек уже написал заявление о выходе из второй пенсионной ступени и ждет, что в сентябре ему выплатят его сбережения. Не ”съест” ли резко выросшая инфляцию всю прибыль? Специалисты уверяют, что нет.

При этом у жителей Эстонии за время коронапандемии скопились на счетах приличные суммы — в общей сложности порядка 10 миллиардов евро. Плюс накопления во второй пенсионной ступени. Как же людям защитить свои деньги и что сейчас происходит со сбережениями в фондах?

В данной ситуации немалую роль сыграли резко выросшие цены на топливо и подорожание электроэнергии. Также уставшие от сидения дома люди стали развлекаться, а пострадавшие от пандемии предприятия быстренько скорректировали цены на свои услуги. Как итог: стоимость развлечений — на 5,1% дороже, чем год назад.

По данным Департамента статистики, цены в июне выросли на 1,2% (по сравнению с маем). А если сравнивать с прошлым годом, то рост составил аж 3,8%. В еврозоне же цены выросли на 1,9%.

Куда же их брокеры инвестировали, чтобы получить высокую доходность фондов? В 2021 году Swedbank увеличил общую долю акций в фондах, поскольку доходность облигаций оставалась очень низкой, а быстрое восстановление экономики в этом году и рост корпоративных прибылей, на их взгляд, явно способствовали развитию фондовых рынков. Они также продолжили придерживаться относительно более высокой доли европейских акций, поскольку полагали, что из-за более медленных темпов вакцинации по сравнению с США положительные эффекты последующего открытия европейской экономики ещё не были учтены в ценах фондового рынка. На фоне зелёного поворота они также добавили в фонды так называемые зелёные облигации. Благоприятные возможности появились также у государственных облигаций развивающихся стран, номинированных в долларах США, благодаря их относительно более привлекательным процентным ставкам по сравнению с более качественными государственными и корпоративными облигациями.

”В целом при ускорении инфляции акции обеспечивают лучшую защиту, чем облигации или хранение денег на счету, потому что в долгосрочной перспективе компании по мере роста цен на сырье и комплектующие могут увеличивать и цены на свою продукцию, наращивая прибыль. Конечно, резкое ускорение инфляции увеличивает неопределённость и колебания цен и на фондовых рынках”, — отмечает специалист.

Фондовые рынки в первую очередь обращают внимание на показатели инфляции в США, поскольку это — крупнейший и наиболее важный фондовый рынок в мире. С точки зрения рынков облигаций, важна и местная инфляция, т. е. для европейских облигаций — инфляция в зоне евро.

”Инвестиции наших пенсионных фондов в облигации в большей степени приходятся на Европу и, следовательно, влияние было меньше”, — поясняет она.

экономическим ростом, более важен для инвесторов в акции. Рынки облигаций сильнее пострадали от инфляции, но больше в США, чем в Европе, поскольку инфляция в США ускорилась.

Львиная доля инвестиций пенсионных фондов Swedbank приходится на инвестиции в глобальные рынки акций и облигаций, поэтому на их доходность в большей степени влияет инфляция в США и Европе . Для фондовых рынков умеренная инфляция, обусловленная ускорением роста, является в целом положительной, поскольку рост прибыли, связанный с

”В то же время доходность пенсионного фонда Swedbank K100 в первом полугодии этого года составила 13,95%. У фондов К60 и К30 доходность была 7,96% и 3,39% соответственно. Таким образом, стоимость активов, вложенных в наши фонды долгосрочной накопительной пенсии, значительно опережала уровень инфляции, — уверяет Рахе. — Однако надо отметить, что это — очень короткий период, и не следует рассчитывать на такую динамику в более длительной перспективе — как с точки зрения доходности фонда, так и с точки зрения темпов инфляции”.

”Мы инвестировали в компании, связанные с ростом продаж электромобилей: в производителей полупроводников и электроники, а также избранных поставщики автомобильной промышленности. И в ИТ-компании в сфере кибербезопасности”, — перечисляет она.

Подарок в 10 000 евро

Руководитель фондов SEB Varahaldus Эндрико Вырклаэв подчеркивает: инфляция, в первую очередь, влияет на те накопления, которые в деньгах — наличных или на счету.

”В пенсионных фондах денег мало, большинство портфелей инвестированы в предприятия (акции и фонды акций), облигации и недвижимость, — объясняет он. — Ценность предприятия или его акций исторически была лучшей защитой от инфляции, и рынок акций всегда рос быстрее, чем инфляция. Доходность всех пенсионных фондов SEB, которые инвестировали в акции, за свою историю в два десятка лет превышала инфляцию, и накопления там росли быстрее, чем снижалась ценность денег”.

Так произошло и в этом году: за первые пять месяцев 2021 года большинство пенсионных фондов SEB резво обскакали темпы инфляции. Накопления клиентов в пенсионных фондах только увеличились.

”Но нужно отметить, что это — доходность за очень короткий период, — подчеркивает специалист. — Важно смотреть на долгосрочные показатели. Но даже в долгосрочном разрезе доходность пенсионных фондов SEB, инвестировавших в акции, со временем может как снизиться, так и еще больше вырасти”.

Тем, кто уже написал заявление о выходе из второй пенсионной ступени, он напоминает: вы подарите государству порядка 10 000 евро, которые вам никто и никогда уже не вернет.

”До 1 сентября ваши деньги в фондах еще будут зарабатывать деньги, а потом уже все, — говорит Вырклаэв. — И если посмотреть цифры, то видно: по состоянию на конец июня накопления в фондах, по сравнению с тем, что было в марте, существенно увеличились”.

Специалист добавляет: все ”прелести” инфляции те, кто выйдет из второй пенсионной ступени, почувствуют, начиная с сентября.