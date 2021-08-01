Начало недели будет дождливым. Но к пятнице распогодится

Понедельник, 02.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. В начале ночи ветер юго-западный и южный 2-7, порывами 10 м/с, на побережье 7-10, порывами до 15 м/с, после полуночи постепенно ослабеет. Температура воздуха 9 ..14, на побережье до 18°C.

Днем: В основном облачно, на островах западной Эстонии — с отдельными прояснениями. Плотная зона осадков распространится из южной Эстонии в северном, северо-восточном направлении, более сильные осадки ожидаются к востоку от линии, мысленно соединяющей Пярну и Таллинн, местами возможна гроза. Ветер развернется к северо-западному и западному и усилится во второй половине дня 5-11, порывами 14, вечером на побережье Чудского озера и в Вирумаа до 18 м/с. Температура воздуха 14…19, на островах до 21°C.

Вторник, 03.08

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер преимущественно западной четверти 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9…14, на побережье до 17°С.

Днем: Утром облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Во второй половине дня, начиная с островов, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 5-10, порывами до 14, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 16…20°С.

Среда, 04.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность. До полуночи местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный 3-9, в начале ночи на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7…12, на побережье до 16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 17…21°С.

Четверг, 05.08

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7…12, на побережье до 16°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 18..22°C.