С пятницы в Маарду будут вакцинировать без предварительной регистрации
Как сообщает сайт горуправы, вакцинация будет проходить:
по пятницам: 06.08; 13.08 и 27.08 с 10-18.00. В четверг 19.08 с 10-18.00. По субботам: 14.08; 21.08; и 28.08 с 9.00-14.00.
Желающие пройти вакцинацию смогут забронировать время по инфотелефону 1247 (Пн–Вс с 8.00–20.00), можно приходить и без предварительной регистрации.
Детей в возрасте от 12 лет можно вакцинировать препаратом Pfizer на основании письменного согласия родителей (бланк можно получить в пункте вакцинации).
6 августа будет проходить вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech Pfizer (Comirnaty).
В другие дни можно будет получить как вакцину Pfizer/BioNTech Pfizer (Comirnaty) так и Moderna (SPIKEVAX) или Janssen. Более подробную информацию о вакцинах можно узнать при бронировании времени вакцинации.
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