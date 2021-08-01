Производители вакцин Pfizer и Moderna подняли стоимость препарата для Евросоюза

По данным газеты, Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на четверть. Новая цена на дозу препарата составила €19,50 против €15,5 ранее. Moderna повысила стоимость более чем на десятую часть. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке, по словам собеседников FT, одна доза стоила около $22,60.

Условия сделок были пересмотрены после того, как данные испытаний третьей фазы показали, что вакцины Pfizer и Moderna, созданные на основе мРНК, более эффективны, чем более дешевые вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Как пишет FT, компании рассчитывают получить ”десятки миллиардов долларов” дохода в этом году, поскольку страны-покупатели стремятся обеспечить поставки в условиях распространения более заразного дельта-штамма коронавируса.

На прошлой неделе компания Pfizer повысила прогноз годовой выручки от вакцин почти на треть — до $33,5 млрд, после того как продажи вакцины помогли почти удвоить объем продаж во втором квартале. Генеральный директор Альберт Бурла сказал, что цены для стран с более высоким уровнем дохода ”сопоставимы”. При этом страны со средним уровнем дохода платят примерно половину от этой цены, а страны с более низким уровнем дохода оплачивают только расходы, указал он.

Согласно прогнозам, составленным для FT компанией Airfinity, разрыв между производителями мРНК-вакцин и их конкурентами в следующем году будет увеличиваться, пишет РБК. Консалтинговое агентство прогнозирует, что продажи препарата Pfizer составят $56 млрд, а Moderna — $30 млрд, поскольку эти препараты покупают богатые страны. Продажи вакцины AstraZeneca, которая доминирует в поставках в страны с низким уровнем доходов, вырастут до $15 млрд в следующем году, считают эксперты.