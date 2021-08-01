За рубежом
01.08.2021, 17:08

Производители вакцин Pfizer и Moderna подняли стоимость препарата для Евросоюза

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Argo Ingver
Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на четверть. Новая цена на дозу препарата составила €19,50 против €15,5 ранее. Moderna повысила стоимость более чем на десятую часть. В последних контрактах на поставку в ЕС цена вакцины Moderna составляет $25,50. В первой закупочной сделке, по словам собеседников FT, одна доза стоила около $22,60.

Условия сделок были пересмотрены после того, как данные испытаний третьей фазы показали, что вакцины Pfizer и Moderna, созданные на основе мРНК, более эффективны, чем более дешевые вакцины, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Как пишет FT, компании рассчитывают получить ”десятки миллиардов долларов” дохода в этом году, поскольку страны-покупатели стремятся обеспечить поставки в условиях распространения более заразного дельта-штамма коронавируса.

На прошлой неделе компания Pfizer повысила прогноз годовой выручки от вакцин почти на треть — до $33,5 млрд, после того как продажи вакцины помогли почти удвоить объем продаж во втором квартале. Генеральный директор Альберт Бурла сказал, что цены для стран с более высоким уровнем дохода ”сопоставимы”. При этом страны со средним уровнем дохода платят примерно половину от этой цены, а страны с более низким уровнем дохода оплачивают только расходы, указал он.

Согласно прогнозам, составленным для FT компанией Airfinity, разрыв между производителями мРНК-вакцин и их конкурентами в следующем году будет увеличиваться, пишет РБК. Консалтинговое агентство прогнозирует, что продажи препарата Pfizer составят $56 млрд, а Moderna — $30 млрд, поскольку эти препараты покупают богатые страны. Продажи вакцины AstraZeneca, которая доминирует в поставках в страны с низким уровнем доходов, вырастут до $15 млрд в следующем году, считают эксперты.

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