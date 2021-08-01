До 1 сентября работодатели обязаны представить анализ риска рабочей среды
Напоминание получили те работодатели, которые по состоянию на 27.07.2021 г. включили хотя бы одного работника в регистр трудовой занятости (в том числе и единственного члена правления, с которым заключен трудовой договор). Если вы получили письмо, но в настоящее время на предприятии нет сотрудников, то проверьте, пожалуйста, правильность данных в регистре трудовой занятости или проигнорируйте это письмо. Подробнее о внесении записи о члене правления о внесении записи в регистр трудовой занятости можно прочитать на сайте Налогово-таможенного департамента.
Помимо органов безопасности, анализ рисков в Инспекцию труда не должны представлять предприятия, на которых нет работников. Например, член правления внесен в регистр трудовой занятости только в качестве члена правления, т.е. он выполняет только функцию члена правления, указанную в Коммерческом кодексе, и не работает на благо предприятия. Аналогичным образом представлять анализ рисков не требуется, если член правления также внесен в регистр трудовой занятости как лицо, работающее на основании Обязательственно-правового договора. К таким ситуациям Закон о гигиене и безопасности труда применяется лишь частично.
Однако, если, помимо руководства, член правления выполняет на предприятии работу, выполнение которой в соответствии с обстоятельствами можно ожидать только за вознаграждение, например, оказывает услугу от имени предприятия, то считается, что это трудовой договор. В этом случае необходимо подумать о том, имеют ли место трудовые отношения. Если да, то их следует оформить соответствующим образом. В этом случае действуют все права и обязанности, установленные Законом о гигиене и безопасности труда, т.е. обязанность подготовить и представить в Инспекцию труда анализ рисков.
Одна из возможностей проведения работодателями анализа рисков рабочей среды — сделать это в среде самообслуживания Инспекции труда, перейдя по ссылке https://iseteenindus.ti.ee/login
В среде самообслуживания Инспекции труда имеется бесплатный инструмент анализа рисков рабочей среды, предназначенный для того, чтобы предоставить работодателям простую возможность проведения анализа рисков для обеспечения таким образом безопасности работников. Система отображает работодателю соответствующие риски, которые существуют в сфере деятельности его предприятия, а также предлагает типовые меры по смягчению этих угроз. Основная целевая группа — малые и средние предприятия. С помощью инструмента анализа рисков член правления, назначенный работодателем специалист по рабочей среде или любое другое уполномоченное лицо может картировать риски рабочей среды и в соответствии с результатами картирования составить план действий по снижению, предотвращению и недопущению существующих опасностей.
Контакты:
Общие вопросы о составлении анализа рисков, обязанности их представления и требованиям к анализу рисков: 640 6000 или jurist@ti.ee
Технические вопросы по среде самообслуживания и модулю анализа рисков: 5853 3440