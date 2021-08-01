До 1 сентября работодатели обязаны представить анализ риска рабочей среды

Напоминание получили те работодатели, которые по состоянию на 27.07.2021 г. включили хотя бы одного работника в регистр трудовой занятости (в том числе и единственного члена правления, с которым заключен трудовой договор). Если вы получили письмо, но в настоящее время на предприятии нет сотрудников, то проверьте, пожалуйста, правильность данных в регистре трудовой занятости или проигнорируйте это письмо. Подробнее о внесении записи о члене правления о внесении записи в регистр трудовой занятости можно прочитать на сайте Налогово-таможенного департамента.

Помимо органов безопасности, анализ рисков в Инспекцию труда не должны представлять предприятия, на которых нет работников. Например, член правления внесен в регистр трудовой занятости только в качестве члена правления, т.е. он выполняет только функцию члена правления, указанную в Коммерческом кодексе, и не работает на благо предприятия. Аналогичным образом представлять анализ рисков не требуется, если член правления также внесен в регистр трудовой занятости как лицо, работающее на основании Обязательственно-правового договора. К таким ситуациям Закон о гигиене и безопасности труда применяется лишь частично.

Однако, если, помимо руководства, член правления выполняет на предприятии работу, выполнение которой в соответствии с обстоятельствами можно ожидать только за вознаграждение, например, оказывает услугу от имени предприятия, то считается, что это трудовой договор. В этом случае необходимо подумать о том, имеют ли место трудовые отношения. Если да, то их следует оформить соответствующим образом. В этом случае действуют все права и обязанности, установленные Законом о гигиене и безопасности труда, т.е. обязанность подготовить и представить в Инспекцию труда анализ рисков.

Одна из возможностей проведения работодателями анализа рисков рабочей среды — сделать это в среде самообслуживания Инспекции труда, перейдя по ссылке https://iseteenindus.ti.ee/login