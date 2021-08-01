01.08.2021, 15:09
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Смотрите, где с понедельника делают прививку без предварительной записи(3)
Argo Ingver
На представленной ниже интерактивной карте указаны адреса, по которым в уездах Эстонии можно сделать прививку без предварительной записи.
Наведите курсор на требуемый уезд и получите список адресов, где можно привиться без предварительной записи.
Дополнительную информацию о вакцинации в Эстонии можно получить здесь.
Как сообщил сегодня Департамент здоровья, за последние сутки в Эстонии ввели 2965 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 639 120, курс вакцинации завершен у 562 605 человек. Охват людей старше 70 лет как минимум одной дозой вакцины — 69,3%. В возрастной группе 70+ более 65% вакцинированы во всех уездах, за исключением Харьюмаа (64,1%) и Ида-Вирумаа (43,2%).
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