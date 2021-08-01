ОИ-2020 | Чемпионку Универсиады хотят насильно отправить в Беларусь. Завтра она должна бежать 200 м

Завтра легкоатлетка должна была бежать 200 метров, но сегодня к ней явился тренер и сказал, что участвовать в соревнованиях ей нельзя, а надо срочно ехать в аэропорт и отправляться домой. Об этом Кристина рассказала телеграм-каналу Mash по телефону.

Тимановская обратилась за помощью к местной белорусской диаспоре, сейчас она в полиции, правоохранители разбираются с её случаем.

Одной из причин такого решения может быть критика, которой Тимановская подвергла спортивных чиновников и тренерский штаб, после того, как ее — мастера короткого спринта — заставили бежать эстафету 4 по 400 м (смотрите видео).

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