Изобретатель антисептика для рук: вирус SARS-CoV-2 может существовать в мире с 2013 года

"Остается неясным то, что в 2013 году в Китае, примерно в 1100 километрах от Уханя, в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий — на 96% — на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит", — сказал он.

По его словам, это не свидетельствует о том, что SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, "но это говорит о том, что, возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад".

"А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить", — отметил Питте.

Эксперт добавил, что были и другие непрямые указания на это.

"Так, осенью 2019 года в районе Уханя проходили Военные Олимпийские игры. И некоторое количество команд заболело с симптомами, похожими на грипп. И также были спортсмены, которые не смогли из-за этого принять участие в Играх, что необычно для военных спортсменов. Так что вирус уже был и есть свидетельства того, что он был в Европе еще раньше, чем объявили", — сказал ученый.

Питте подчеркнул, что данная ситуация заслуживает детального расследования. Не только чтобы лучше понимать, сколько времени необходимо вирусу, чтобы развиться до масштаба мировой пандемии, но и для того, "чтобы лучше отреагировать в следующий раз в плане предотвращения подобных ситуаций".