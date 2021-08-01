Созданный эстонскими учеными спрей поможет защититься и от "дельта-штамма" COVID-19

Ранее также была подтверждена эффективность спрея BioBlock как против исходного (китайского), так и против британского, южноафриканского и бразильского штаммов.

"Проведенными лабораторными исследованиями мы к сегодняшнему дню доказали, что BioBlock действует одинаково хорошо по отношению ко всем штаммам, которые Всемирная организация здравоохранения считает наиболее опасными, в том числе и против распространяющегося сейчас в Эстонии штамма "дельта", — сказал научный директор производящей препарат фирмы Icosagen Март Устав (младший).

BioBlock не является лекарством и не заменит вакцинацию

Назальный спрей BioBlock базируется на антителах, которые извлечены из молозива коров, гипериммунизированных копьевидным белком вируса SARS-CoV-2. Профессор Устав подчеркивает, что речь не идет о лекарстве, но о противовирусном препарате, который эффективен на слизистой в носоглотке, где и стартует ранняя фаза заражения вирусом SARS-CoV-2.

BioBlock не заменяет вакцину или необходимость носить маску, но является дополнительной мерой для разрыва цепи заражения.

Для воплощения в жизнь идеи назального спрея объединились известные предприниматели и университеты Эстонии, чтобы образовать консорциум для разработки, запуска и выведения на рынок продукта. В него вошли Icosagen Cell Factory OÜ, AS Chemi-Pharm, OÜ Teadus ja Tegu, Эстонский университет естественных наук (Институт ветеринарной медицины и OÜ Eerika farm) и Тартуский Университет (Институт фармации, Институт био- и трансляционной медицины и Институт технологий).