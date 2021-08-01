01.08.2021, 13:48
ОИ-2020 | Зверев разгромил Хачанова в финале Олимпиады и принес золото Германии(10)
Фото: Li Ga/XinHua
Александр Зверев в двух сетах обыграл россиянина Карена Хачанова в финале мужского теннисного олимпийского турнира в Токио (6:3, 6:1).
Матч продолжался лишь 1 час 19 минут. За это время Зверев неизменно брал свою подачу и доставлял своему сопернику проблемы выходами к сетке. Во вчерашнем полуфинале Зверев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.
Александр Зверев - сын своего полного тезки, советского теннисиста, уехавшего в Германию в 1991 году. Именно для этой страны уроженец Гамбурга и выиграл золото Олимпиады в Токио.
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