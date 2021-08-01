ОИ-2020 | Зверев разгромил Хачанова в финале Олимпиады и принес золото Германии

Матч продолжался лишь 1 час 19 минут. За это время Зверев неизменно брал свою подачу и доставлял своему сопернику проблемы выходами к сетке. Во вчерашнем полуфинале Зверев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Александр Зверев - сын своего полного тезки, советского теннисиста, уехавшего в Германию в 1991 году. Именно для этой страны уроженец Гамбурга и выиграл золото Олимпиады в Токио.

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