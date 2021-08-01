ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ | Может ли работодатель требовать у работника доказательство того, что он вакцинирован или переболел?

Прежде чем спросить у своего сотрудника, сделал ли он прививку, или организовать вакцинацию своего персонала, работодатель должен проверить:

1. Учитывались ли при анализе рисков рабочей среды биологические факторы опасности (Подробнее: коронавирус как фактор биологической опасности)

2. Выработаны ли у работодателя меры по снижению фактора биологической опасности?

3. Ознакомил ли работодатель своих работников с результатами анализа рисков и программой деятельности? Был ли зарегистрирован факт ознакомления?

Меры могут быть следующими:

Максимально снизить количество работников в опасной зоне, т. е. организовать работу таким образом, чтобы минимизировать контакты работника с коллегами и/или клиентами. Для того, чтобы минимизировать контакты работников с клиентами можно организовать проведение консультации не лично, а по телефону или скайпу, а также организовать доставку посылок таким образом, чтобы курьер не мог напрямую контактировать с клиентом.

Эффективной практикой по сокращению контактов также может быть составление графика таким образом, чтобы в одних сменах работали одни и те же люди. Если люди постоянно будут контактировать с одними и теми же коллегами, это позволит снизить число контактов.

К числу мер также относится сокращение числа клиентов, которые одновременно могут находиться в рабочем помещении (магазин, зал обслуживания). Их маршруты, а также те места, где им можно находиться должны быть обозначены соответствующим образом — люди должны соблюдать дистанцию.

Организуйте сбор материалов, которые могут способствовать распространению вируса (например, использованных полотенец) таким образом, чтобы предотвратить воздействие факторов биологической опасности на рабочую среду или поддерживать их воздействие на минимально возможном уровне. При уборке мусор из контейнера достается вместе с мусорным мешком и работник напрямую не соприкасается с потенциально опасными предметами.