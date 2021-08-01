ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ | Может ли работодатель требовать у работника доказательство того, что он вакцинирован или переболел?(11)
Прежде чем спросить у своего сотрудника, сделал ли он прививку, или организовать вакцинацию своего персонала, работодатель должен проверить:
1. Учитывались ли при анализе рисков рабочей среды биологические факторы опасности (Подробнее: коронавирус как фактор биологической опасности)
2. Выработаны ли у работодателя меры по снижению фактора биологической опасности?
3. Ознакомил ли работодатель своих работников с результатами анализа рисков и программой деятельности? Был ли зарегистрирован факт ознакомления?
Меры могут быть следующими:
Максимально снизить количество работников в опасной зоне, т. е. организовать работу таким образом, чтобы минимизировать контакты работника с коллегами и/или клиентами. Для того, чтобы минимизировать контакты работников с клиентами можно организовать проведение консультации не лично, а по телефону или скайпу, а также организовать доставку посылок таким образом, чтобы курьер не мог напрямую контактировать с клиентом.
Эффективной практикой по сокращению контактов также может быть составление графика таким образом, чтобы в одних сменах работали одни и те же люди. Если люди постоянно будут контактировать с одними и теми же коллегами, это позволит снизить число контактов.
К числу мер также относится сокращение числа клиентов, которые одновременно могут находиться в рабочем помещении (магазин, зал обслуживания). Их маршруты, а также те места, где им можно находиться должны быть обозначены соответствующим образом — люди должны соблюдать дистанцию.
Организуйте сбор материалов, которые могут способствовать распространению вируса (например, использованных полотенец) таким образом, чтобы предотвратить воздействие факторов биологической опасности на рабочую среду или поддерживать их воздействие на минимально возможном уровне. При уборке мусор из контейнера достается вместе с мусорным мешком и работник напрямую не соприкасается с потенциально опасными предметами.
Оцените ситуацию и определите, достаточно ли часто проводится уборка. Продумайте, насколько часто необходимо делать уборку и дезинфицировать поверхности. Определите, кто занимается уборкой. Поговорите об этом с сотрудниками в том случае, если уборка не в ходит в список их обычных обязанностей. Приобретите одноразовые перчатки для сбора мусора, чтобы предотвратить контакт уборщика с инфекцией .
Работодатель обязан следить за тем, чтобы работники выполняли свои задачи правильно. Следует также обратить внимание на то, соблюдают ли работники требования по гигиене, т. е. моют ли и дезинфицируют ли они руки.
Если результаты анализа рисков говорят о необходимости носить маску, сделать ее ношение обязательным. Если работодатель установил правило обязательного ношения маски, работник обязан подчиниться этому требованию.
Организовать вакцинацию работников, которые сталкиваются с факторами биологической опасности, против которых существует эффективная вакцина. При необходимости работодатель должен организовать вакцинацию работников, если представляется возможным. Список работников, которые должны пройти вакцинацию можно обсудить с врачом по гигиене труда.
В том случае, если воздействие факторов биологической опасности невозможно предотвратить иным способом, ввести меры коллективной защиты или использовать средства индивидуальной защиты. При введении мер по защите предпочтение следует отдавать мерам именно коллективной защиты. Например, перед тем вводить ношение масок, следует отдать предпочтение установке стеклянных экранов между клиентами и обслуживающими их работниками, а также сокращению числа клиентов в помещении и увеличению расстояния между людьми. Закрывающая рот маска заметно затрудняет общение во время обслуживания клиентов, тогда как стеклянный экран не так мешает общению.
4. Какие меры предусмотрели в программе деятельности по охране рабочей среды?
Продумайте, что вы будете делать, если ваш работник или клиент окажется вирусоносителем (больным). Подумайте о том, кого необходимо об этом проинформировать. Это может быть, например, директор или специалист по персоналу, который, в свою очередь, проинформирует работников, которые контактировали с больным коллегой (клиентом). При необходимости следует договориться о том, какие задачи работник может выполнять, находясь дома на карантине. При необходимости также проводится дезинфекция помещений. Будет полезно заранее найти контактные данные фирм, которые оказывают соответствующие услуги. Если позаботиться об этом заранее, то в случае непредвиденной ситуации вам не придется заниматься изучением многочисленных предложений.
5. Ознакомили ли вы своих работников с результатами проведенного анализа рисков и выработанной на их основе программой деятельности?
Работник должен быть осведомлен обо всем, что касается рисков для здоровья, которые присутствуют в рабочей среде, мер, позволяющих избежать последствий воздействия факторов биологической опасности, гигиенических требований, использования средств индивидуальной защиты. Также работник должен знать, как предупредить возникновение опасной ситуации и как вести себя в случае опасности. Это означает, что работников следует проинформировать после проведения или обновления данных анализа рисков, а также при введении новых мер. Если работники не знают, почему были введены те или иные меры или почему работодатель ввел новые правила, то это может привести к недоразумениям. Даже в самой экстренной и затруднительной ситуации необходимо найти время для общения с работниками и объяснить, почему были введены определенные правила и объяснить важность их соблюдения.
6. Объяснили ли вы сотрудникам, почему, с какой периодичностью и каким образом вы будете запрашивать у них информацию о вакцинации?
Сотрудничество и взаимодействие — это то, на чем должны основываться рабочие отношения, особенно в нынешней сложной ситуации. Касающиеся коронавируса проблемы, о которых в настоящее время сообщают в Инспекцию труда, в основном связаны с тем, что работодатель не объяснил работникам, какие меры он принял или намерен принять, и каким образом они защищают здоровье работника. Еще одна проблема заключается в том, что работодатель не прислушивается к тому, что беспокоит работников и не воспринимает их страхи всерьез. Таким образом, информирование сотрудников и общение друг с другом позволяют справиться с многими затруднениями.
В том случае, если полученные работодателем результаты анализа рисков говорят о том, что требование вакцинироваться — очевидно необходимо, а на предыдущие вопросы были даны утвердительные ответы, то речь может идти о запросе у работников подтверждения о вакцинации. Без подобных выводов требование вышеупомянутого подтверждения не является правомерным.
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