Эстонский медик объясняет: как избежать и смягчить последствия укусов клещей, комаров и слепней
Обработка укусов насекомых холодом и маслом чайного дерева
Выбор репеллентов довольно широк, и, по словам фармацевта Центральной аптеки Benu Тырва Вирге Сокк, при выборе подходящего препарата необходимо учитывать как возраст пользователя, так и спектр действия препарата.
”При выборе такого средства важно учитывать возраст пользователя. В случае маленьких детей и взрослых с чувствительной кожей я рекомендую внимательно прочитать этикетки или спросить совета у аптекаря”, — говорит Сокк. Она добавляет, что репеллент следует выбирать в соответствии с конкретными потребностями — будь то для отпугивания комаров, слепней, клещей или же с целью отвадить всех этих насекомых.
Для маленьких детей и людей с особенно чувствительной кожей аптекарь рекомендует использовать масло лаванды, которое, по ее опыту, хорошо действует как естественный природный репеллент от комаров. ”А детям будет удобно использовать браслеты от насекомых с натуральными активными веществами”, — ссылается она на предлагаемые в аптеках различные варианты препаратов для людей с чувствительной кожей.
Помимо репеллентов, укусы насекомых можно предотвратить с помощью подходящей одежды. ”Собираясь в лес, вы должны носить длинную одежду, которая будет серьезной преградой для насекомых перед вашим телом. Клещей легко заметить на одежде со светлыми длинными рукавами и штанинами”, — рекомендует Сокк.
Расчесывание места укуса усиливает зуд
По словам аптекаря, укусы насекомых заживают быстрее всего, если их не чесать. ”Расчесывание может вызвать воспаление, и волдырь начнет чесаться еще больше. Зуд и жжение помогут смягчить препараты, содержащие масло чайного дерева и ментол, а на отек можно положить пакет с холодом”, — обучает фармацевт. В случае сильного раздражения и отека, по словам Сокк, можно использовать лекарства от аллергии.
Быстрое удаление клеща снижает риск заражения
После нахождения в регионе с высокой активностью клещей очень важно, по словам аптекаря, осмотреть все тело, потому что быстрое удаление клеща значительно снижает риск заражения боррелиозом (болезнь Лайма). ”Лучше всего удалять клеща с помощью специального пинцета, который можно купить в аптеке, и точно нельзя использовать масла или другие жидкости для удаления клеща”, — объясняет Сокк, почему клеща следует удалять с сухой кожи и как можно ближе к его голове — насколько это будет возможно.
”Важно достать голову клеща, потому что через нее клещ выделяет болезнетворную жидкость, и после удаления клеща продезинфицируйте место укуса или промойте его водой с мылом”, — обучает провизор. Если невозможно вытащить клеща самостоятельно, то следует обратиться за помощью к врачу.
По словам провизора, после укуса клеща следует тщательно следить за своим здоровьем в течение нескольких недель. ”При боррелиозе на месте укуса появляется круглое красное пятно, за которым могут последовать лихорадка, озноб, боль в мышцах и суставах, боль в горле, головная боль и кашель. Кроме того, могут быть увеличены лимфатические узлы и проявляться общая слабость”, — описывает Сокк наиболее распространенные симптомы боррелиоза. Наиболее частые симптомы энцефалита — сильная головная боль и судороги.
После появления первых симптомов боррелиоза необходимо, по словам провизора, сделать тест для определения инфекции. ”В аптеке с помощью взятой из пальца крови можно получить ответ в течение десяти минут”, — говорит Сокк о быстрой возможности обнаружения инфекции. Она подчеркивает, что тест нельзя проводить раньше, чем через 3-4 недели после укуса клеща, потому что к этому времени в крови образуются соответствующие антитела.