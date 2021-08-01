Эстонский медик объясняет: как избежать и смягчить последствия укусов клещей, комаров и слепней

Обработка укусов насекомых холодом и маслом чайного дерева

Выбор репеллентов довольно широк, и, по словам фармацевта Центральной аптеки Benu Тырва Вирге Сокк, при выборе подходящего препарата необходимо учитывать как возраст пользователя, так и спектр действия препарата.

”При выборе такого средства важно учитывать возраст пользователя. В случае маленьких детей и взрослых с чувствительной кожей я рекомендую внимательно прочитать этикетки или спросить совета у аптекаря”, — говорит Сокк. Она добавляет, что репеллент следует выбирать в соответствии с конкретными потребностями — будь то для отпугивания комаров, слепней, клещей или же с целью отвадить всех этих насекомых.

Для маленьких детей и людей с особенно чувствительной кожей аптекарь рекомендует использовать масло лаванды, которое, по ее опыту, хорошо действует как естественный природный репеллент от комаров. ”А детям будет удобно использовать браслеты от насекомых с натуральными активными веществами”, — ссылается она на предлагаемые в аптеках различные варианты препаратов для людей с чувствительной кожей.

Помимо репеллентов, укусы насекомых можно предотвратить с помощью подходящей одежды. ”Собираясь в лес, вы должны носить длинную одежду, которая будет серьезной преградой для насекомых перед вашим телом. Клещей легко заметить на одежде со светлыми длинными рукавами и штанинами”, — рекомендует Сокк.

Расчесывание места укуса усиливает зуд

По словам аптекаря, укусы насекомых заживают быстрее всего, если их не чесать. ”Расчесывание может вызвать воспаление, и волдырь начнет чесаться еще больше. Зуд и жжение помогут смягчить препараты, содержащие масло чайного дерева и ментол, а на отек можно положить пакет с холодом”, — обучает фармацевт. В случае сильного раздражения и отека, по словам Сокк, можно использовать лекарства от аллергии.

Быстрое удаление клеща снижает риск заражения