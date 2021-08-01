Швейцарский ученый: COVID-19 через несколько лет может стать как обычный насморк

Он напомнил, что в мире существует несколько видов коронавируса, которые пандемичны, но в отношении которых у людей вырабатывается иммунитет еще в детстве.

"И к 20 годам у нас у всех есть антитела к этим четырем видам… Но даже если мы уже знаем эти вирусы и выработали иммунитет, у нас время от времени появляется легкий насморк… И есть очень большой шанс, что COVID-19 пойдет по тому же пути, что и эти коронавирусы. То есть через 5 или 10 лет 100% населения или, возможно, 99% будут иметь антитела к коронавирусу, но все равно будут им болеть в легкой форме, не более. Он станет как насморк", — сказал он.

Питте подчеркнул, что если бы в настоящее время в мире не были бы созданы вакцины, то для выработки коллективного иммунитета к COVID-19 понадобилось бы от 6 до 10 волн заражений.

"Сейчас у нас есть шанс гораздо быстрее достигнуть популяционного иммунитета, если люди будут вакцинироваться, так как у нас есть несколько вакцин, и среди них очень эффективные. Если же этого не случится, то нам, к сожалению, придется пойти по пути эпидемиологических волн, которые уже причинили ущерб и будут продолжать это делать. Потому что коронавирус будет мутировать, и появятся мутации, которые будут быстрее заражать или быстрее передаваться. Потому что чтобы выжить, вирус должен мутировать и быстрее распространяться, иначе он исчезнет", — сказал он.

Эксперт добавил, что мир быстрее вернется к нормальной жизни, если будет привито больше населения. Поэтому важно достичь массовой вакцинации к 2022 году, "но для этого необходимо большое количество вакцин, и чтобы люди понимали необходимость вакцинации". По его словам, вакцины также должны защищать людей от так называемого эффекта "длинного ковида", который встречается у пациентов, переболевших вирусом. Поэтому, вероятно, понадобится прививать также и детей.