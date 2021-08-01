Компания Tallinna Vesi отчиталась о возросшей прибыли

Доходы от продаж Tallinna Vesi во втором квартале 2021 года составили в общей сложности 12,97 млн евро. Доходы от продаж во втором квартале этого года увеличились на 7,3% или 0,88 млн евро по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы от продаж бизнес-клиентам увеличилась на 17,2% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составили 3,46 миллиона евро. Доходы от продаж частным клиенты снизились на 0,9% — до 5,05 млн евро.

Брутто-прибыль за второй квартал 2021 года выросла на 10,5%, или на 0,50 млн евро, достигнув 5,23 млн евро. Коммерческий доход предприятия увеличился на 13,2%, или на 0,61 млн евро, достигнув 5,20 млн евро. Чистая прибыль составила 3,07 млн евро, что на 2,9 млн евро больше, чем за тот же период прошлого года. На рост чистой прибыли повлияли расходы на подоходный налог с дивидендов, которые во втором квартале этого года были на 2,3 млн евро меньше, чем за тот же периоде предыдущего года.

По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, потребление бизнес-клиентов увеличилось в связи с ослаблением ограничений, связанных с пандемией COVID-19. ”В конце апреля удалось вновь открыть ряд заведений в сфере гостиничного хозяйства и сфере проведения свободного времени, что привело к увеличению потребления воды предприятиями. Рост потребления положительно сказался на результатах продаж и прибыли. Потребление частных клиентов по сравнению со вторым кварталом прошлого года несколько снизилось, так как после смягчения ограничений многие люди вернулись к работе в офисах, а также стали проводить больше свободного времени вне дома”, — пояснил Тимофеев.

По словам Тимофеева, необходимым условием для продолжения роста потребления воды является восстановление сектора гостиничного хозяйства и сферы развлечений в Таллинне до уровня, предшествовавшего началу пандемии. ”Учитывая макроэкономические прогнозы для Эстонии, мы ожидаем небольшого роста объемов продаж услуг водоснабжения и в предстоящих кварталах”, — сказал Тимофеев.