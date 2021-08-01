Компания Tallinna Vesi отчиталась о возросшей прибыли
Доходы от продаж Tallinna Vesi во втором квартале 2021 года составили в общей сложности 12,97 млн евро. Доходы от продаж во втором квартале этого года увеличились на 7,3% или 0,88 млн евро по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы от продаж бизнес-клиентам увеличилась на 17,2% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составили 3,46 миллиона евро. Доходы от продаж частным клиенты снизились на 0,9% — до 5,05 млн евро.
Брутто-прибыль за второй квартал 2021 года выросла на 10,5%, или на 0,50 млн евро, достигнув 5,23 млн евро. Коммерческий доход предприятия увеличился на 13,2%, или на 0,61 млн евро, достигнув 5,20 млн евро. Чистая прибыль составила 3,07 млн евро, что на 2,9 млн евро больше, чем за тот же период прошлого года. На рост чистой прибыли повлияли расходы на подоходный налог с дивидендов, которые во втором квартале этого года были на 2,3 млн евро меньше, чем за тот же периоде предыдущего года.
По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, потребление бизнес-клиентов увеличилось в связи с ослаблением ограничений, связанных с пандемией COVID-19. ”В конце апреля удалось вновь открыть ряд заведений в сфере гостиничного хозяйства и сфере проведения свободного времени, что привело к увеличению потребления воды предприятиями. Рост потребления положительно сказался на результатах продаж и прибыли. Потребление частных клиентов по сравнению со вторым кварталом прошлого года несколько снизилось, так как после смягчения ограничений многие люди вернулись к работе в офисах, а также стали проводить больше свободного времени вне дома”, — пояснил Тимофеев.
По словам Тимофеева, необходимым условием для продолжения роста потребления воды является восстановление сектора гостиничного хозяйства и сферы развлечений в Таллинне до уровня, предшествовавшего началу пандемии. ”Учитывая макроэкономические прогнозы для Эстонии, мы ожидаем небольшого роста объемов продаж услуг водоснабжения и в предстоящих кварталах”, — сказал Тимофеев.
Главная цель Tallinna Vesi — обеспечивать качество водопроводной воды и функционирование сети водоснабжения и канализации для клиентов в зоне нашего обслуживания. Образцы воды подтверждают, что качество водопроводной воды в зоне обслуживания Tallinna Vesi очень высокое — во втором квартале 2021 года оно соответствовало требованиям на 99,7%. В целом за полугодие качество водопроводной воды можно также оценить как отличное — 99,87%.
Более жаркое, чем обычно, лето создает проблему обеспечения качества водопроводной воды в трубопроводах. Для обеспечения качества водопроводной воды Tallinna Vesi при необходимости проводит профилактические мероприятия, например, дополнительно промывает трубопроводы.
Более высокие температуры также влияют на утечки и засоры в водопроводной сети, и во втором квартале нынешнего года они случались несколько чаще, чем за тот же период прошлого года. Ускорилась ликвидация перебоев с водоснабжением — в среднем во втором квартале на восстановление подключения к водоснабжению уходило 2 часа 51 минута. Сократилось и количество аварий канализационной сети. В качестве положительной тенденции можно указать также на уменьшение из года в год количества жалоб клиентов, что свидетельствует о стабильном улучшении качества услуги.
К концу второго квартала 2021 года предприятие реконструировало 4200 м водопроводных труб и 4100 м канализационных труб. Работы по реконструкции проводились как на улицах Поска и Роосикрантси, так и на Кадака теэ.
Во втором квартале на станции очистки сточных вод Tallinna Vesi был реализован крупный проект — реконструкция этапа механической очистки, строительные работы планируется завершить к концу июля. В августе начнется тестирование и оптимизация новой системы.
Во втором квартале 2021 года предприятие Tallinna Vesi присоединилось к экологической инициативе ”Зеленый тигр”, чтобы улучшить осведомленность населения о чистой воде как об одном из важнейших природных ресурсов и повысить экологичность использования природных ресурсов на самом предприятии. В пределах сферы своей деятельности Tallinna Vesi поддерживает общественные мероприятия, обеспечивая их емкостями с питьевой водой, чтобы в жаркое лето была возможность утолить жажду чистой питьевой водой.