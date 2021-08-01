ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии выявлено 128 случаев заражения коронавирусом

Из прибавившихся за сутки зараженных 80,5% — невакцинированные, 3,9% — с незаконченной вакцинацией и 15,6% с завершенным курсом вакцинации.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 66 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 42 в Таллинне.

В Пярнумаа прибавилось 26, в Тартумаа - 8, в Вильяндимаа — 6, Вырумаа — 4, в Ярвамаа, Йыгевамаа и Валгамаа - по 2, в Ляэне-Вирумаа, Рапламаа и Сааремаа - по 1. В 9 случаях в регистре народонаселения отсутствовало местожительство инфицированного.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 138,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,2%.

За сутки в больницах открыли 10 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 46 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 65 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 30 человек (65,2%). Летальных исходов за сутки не прибавилось.

За сутки ввели 2965 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 639 120, курс вакцинации завершен у 562 605 человек. Охват людей старше 70 лет как минимум одной дозой вакцины — 69,3%. В возрастной группе 70+ более 65% вакцинированы во всех уездах, за исключением Харьюмаа (64,1%) и Ида-Вирумаа (43,2%).

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