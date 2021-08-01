Сегодня на фестивале пирожков в Ласнамяэ можно сделать прививку без предварительной регистрации и получить подарок

”Фестиваль пирожков в Ласнамяэ — это популярное мероприятие для всей семьи, и мы хотим, чтобы посетители не только могли насладиться пирожками и другой выпечкой, но и также могли бы сделать прививку от коронавируса. Я надеюсь, что несмотря на изменчивую погоду, многие жители Ласнамяэ придут в парк Паэ покупать выпечку и параллельно пройдут вакцинацию. Вакцинация поможет избежать тяжелого течения болезни и остановит распространение вируса. С помощью вакцинации мы можем защитить себя и своих близких”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Прививку от COVID-19 можно будет сделать в вакцинационном автобусе медицинского центра Qvalitas. Предварительная регистрация для этого не требуется. На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Воскресную вакцинацию в парке Паэ поддержит Selver, и первые 500 человек, получивших вакцину, получат подарочную карту от Selver на сумму в 5 евро.

Свою вкусную выпечку на Фестивале пирожков в Ласнамяэ предложит почти 30 предприятий и частных лиц. Помимо выпечки гостей фестиваля ждет живая музыка и экскурсия. Также пройдет театральное представление для детей, и в парке будет работать аниматор.

Фестиваль пирожков пройдет 1 августа в 11-16 часов в парке Паэ. Это мероприятие для всей семьи, где запрещена продажа и употребление алкоголя.