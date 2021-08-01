ФОТО | В Таллинне сбит подросток на пешеходном переходе. Подробности пяти ДТП с тяжелыми последствиями

В 11.42 на 20-м километре шоссе Вилгу — Коону (волость Вяйке Маарья, Ляэне-Вирумаа) 69-летий мужчина на мопеде врезался в шедший по главной дороге автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого находилась 28-летняя женщина. Скорая помощь доставила водителя в больницу.

В 12.22 23-летний мужчина, ехавший на велосипеде по таллиннской Эхитаяте теэ, потерял на ремонтируемом отрезке контроль над велосипедом и упал. Молодого человека доставили в больницу.

В 12.42 в Таллинне у дома номер 1 на бульваре Эстония 29-летний мужчина на мотоцикле Honda врезался в бордюр островка безопасности и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 13.46 в Таллинне на перекрестке Пярнуского и Вильяндиского шоссе 36-летний мужчина на Toyota Avensis совершал правый поворот и сбил 15-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Велосипедист доставлен в больницу.

В 18.08 на 6-м километре шоссе Тырва — Йети — Валгъярве (Валгамаа) 65-летняя женщина на машине Toyota Corolla вылетела с трассы в кювет. Пострадавшую доставили в больницу.

За истекшие сутки полиция задержала 33 водителей в состоянии алкогольного и 2 водителей в состоянии наркотического опьянения.