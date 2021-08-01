Авиакомпания Nordica впервые выходит на линию под своим именем

По словам коммерческого руководителя Nordica Дипака Ахлувалиа, для многих, безусловно, неожиданно то, что Nordica только сейчас стала авиакомпанией в понимании Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). ”В то же время не было секретом, что в прошлом Nordica использовала билетные системы других авиакомпаний, а также покупала услуги оперирования полетами у других компаний. Полная независимость от польской компании LOT и разработка всех необходимых платформ — это и есть плоды работ по развитию за последний год”, — пояснил он.

Самолет Nordica вылетит в первый регулярный рейс сегодня утром в 11:20 из Таллинна, чтобы обслуживать авиалинию Елливаре-Арвидъяур-Стокгольм на основе выигранного в Швеции конкурса государственных поставок.

По словам коммерческого директора, обслуживание авиалиний на основании поставок в настоящее время является наиболее перспективным направлением бизнеса, поскольку авиакомпании больше не хотят рисковать открытием маршрутов с нестабильной прибыльностью в условиях коронавирусного кризиса. В то же время местные самоуправления или другие учреждения, отвечающие за транспортное сообщение, имеют планы регулярных линий. ”Мы участвуем еще во многих поставках в странах Европы и в случае победы на конкурсах будем обслуживать подобные линии нашими самолетами и экипажами. По сути, это модель, аналогичная воздушному сообщению между эстонскими островами и Таллинном”, — добавил он.

По словам председателя правления Nordica Эрки Урва, под новым кодом Nordica будет совершать как чартерные рейсы, так и будущие регулярные рейсы из Таллинна, если рынок восстановится после пандемии и спрос на рейсы из Таллинна достигнет необходимого уровня. ”Осуществление полетов на основании поставок за пределами Эстонии не противопоставляется прямым рейсам из Таллинна. Напротив, они приносят нам доход, не зависящий от продаж билетов или занятости самолетов. Речь идет о хорошей бизнес-возможности и экспорте услуги, что поможет справиться с кризисом”, — пояснил Урва.