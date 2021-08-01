ОИ-2020 | Романчук добыл для Украины серебро в плавании на 1500 м, США проиграли женскую эстафету, но выиграли мужскую с мировым рекордом

Еще за 50 м до финша украинец шел третьим, но на финишном отрезцу сумел опередить немца Флориана Веллброка.Золото у Роберта Финки из США.

Россиянин Кирилл Мартынычев стал 6-м. Еще один украинец Сергей Фролов занял восьмое место.

Сборная Австралии в красивейшей борьбе с командой США выиграла комбинированную эстафету у женщин с олимпийским рекордом 3:51.60. Бронза у Канады. Также представители США и Австралии разделили между собой золото на самой короткой дистанции - 50 м вольным стилем. У мужчин выиграл американец Кэлеб Дрессел, у женщин австралийка Эмма МакКеон.

В мужской комбинированной эстафете сборная США никому не позволила усомниться в собственном превосходстве. Американцы установили мировой рекорд 3:26,78, почти на 0,5 сек перекрыв предыдущее достижении. Серебро у британцев, российские пловцы уступили 0,05 сек Италии в борьбе за бронзу.

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