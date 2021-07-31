31.07.2021, 22:34
В Тарту в канале Анне утонул мужчина
Foto: Kollaaž
Вчера днем в 12:13 Центр тревоги получил сообщение, что в Тарту в канале Анне видели уходящего под воду 44-летнего мужчину. Сегодня его нашли утонувшим.
По первоначальным данным, двое мужчин пошли провести время на берег канала Анне и один из них решил пойти поплавать. В какой-то момент находившийся на берегу заметил, что его друг ушел под воду.
Вчера мужчину искали в канале Анне с гидролокатором и подводным роботом, а также помогали водолазы. Вдобавок полиция искала мужчину в окрестностях канала Анне и у него дома, но поиски результата не дали.
Сегодня днем водные спасатели продолжали проверять берега канала Анне на лодке, а также мужчину искали водолазы-добровольцы.
Сегодня около 20:30 водолазы нашли тело 44-летнего мужчины в канале Анне. Точная причина смерти мужчины выяснится в ходе судебно-медицинского вскрытия.