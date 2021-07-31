Аркадий Попов: на больничную койку в первую очередь попадают невакцинированные

Около 16% из всех заразившихся коронавирусом за последние сутки прошли полный курс вакцинации, но, по словам медиков, болезнь у вакцинированных проходит легче и люди намного реже попадают в больницы. На данный момент в больницах находится 40 пациентов с коронавирусом, это около 2% от всех пациентов, которые заболели в течение двух недель.

"На больничную койку в первую очередь попадают невакцинированные. Сейчас в больнице находится только один полностью вакцинированный пациент. Как раз в Ляэне-Таллиннской центральной больнице. Однако ему уже много лет. У него развилась пневмония, воспаление легких, но состояние стабильное, несмотря на пожилой возраст и сопутствующие заболевания", — подчеркнул глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.

По словам Аркадия Попова, сейчас коронавирусом в основном болеют в возрасте от 20 до 42 лет, пока широкого распространения заболевания среди пожилого населения не наблюдается, в Эстонии хотя бы одну дозу вакцины получило около 70% людей в возрасте 70+.