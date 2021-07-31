Врач недолечил зуб: считается ли это нанесением вреда здоровью?

От редакции:

В случае, если есть сомнения в качестве медицинской услуги, необходимо обратиться к совещательной экспертной комиссии по качеству медицинских услуг, действующей под эгидой Министерства социальных дел. Экспертная комиссия по качеству медицинских услуг — это совещательная комиссия. Ее цель — оценка качества оказываемой пациенту медицинской услуги, а также представление в соответствии с оценкой предложений Департаменту здоровья, Больничной кассе Эстонии и производителям медицинских услуг.

Если комиссия обнаружила врачебную ошибку, она сообщает об этом совершившему ошибку врачу и медицинскому учреждению, а также при необходимости вносит предложение объединению по специальности проверить компетентность медицинского работника. Комиссия может в своем решении вносить предложения, давать рекомендации или советы, но не может обязать врача или медицинское учреждение компенсировать пациенту ущерб, возникший в результате врачебной ошибки. Для получения финансового возмещения пациент может обратиться в суд.

Заявление в комиссию можно отправить по адресу Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, Sotsiaalministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn или по адресу электронной почты: info@sm.ee (заявление нужно подписать электронной подписью). Заявление должно содержать контактные данные пациента (имя и фамилия, номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес); данные упомянутого производителя медицинской услуги (наименование медицинского учреждения, имя врача или другого медицинского работника и место оказания медицинской услуги); согласие (разрешение) за подписью пациента на использование данных о его здоровье, необходимых для выяснения обстоятельств, описанных в его заявлении.