31.07.2021, 18:24
Заявление о выходе из второй пенсионной ступени аннулировали почти 4000 человек. Сегодня последняя возможность это сделать!
Foto: Oliver Tsupsman
Открывшейся в этом году возможностью покинуть вторую пенсионную ступень решили воспользоваться чуть более 160 000 человек, из них 4000 (2,5%) позднее передумали и аннулировали свои заявления, пишет RusERR.
В субботу, 31 июля, для тех, кто подал с января по март заявление о выходе из второй пенсионной ступени, истекает срок его отзыва.
Выплаты производятся с пятимесячной задержкой, то есть подавшие заявление в первый период получат деньги в сентябре. При выплате удерживается подоходный налог.
При выходе из второй ступени к ней можно повторно присоединиться только через 10 лет, при этом выйти из накопительной пенсии и забрать деньги можно в любой момент.