Заявление о выходе из второй пенсионной ступени аннулировали почти 4000 человек. Сегодня последняя возможность это сделать!

В субботу, 31 июля, для тех, кто подал с января по март заявление о выходе из второй пенсионной ступени, истекает срок его отзыва.

Выплаты производятся с пятимесячной задержкой, то есть подавшие заявление в первый период получат деньги в сентябре. При выплате удерживается подоходный налог.

При выходе из второй ступени к ней можно повторно присоединиться только через 10 лет, при этом выйти из накопительной пенсии и забрать деньги можно в любой момент.