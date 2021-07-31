31.07.2021, 17:50
ФОТО | Новый уровень: теперь автомобили Bolt Drive паркуют вот так(18)
Если в последние недели было слышно о том, как автомобили Bolt Drive переворачивались через крышу, то вот это первый случай "творческой" парковки Bolt Drive.
Сегодня один арендатор удивлял пешеходов в Таллинне на улице Ластекоду своеобразным способом парковки.
Проблем с арендаторами Bolt Drive, несмотря на короткий срок работы, уже было много. Деятельность одного пьяного водителя без прав закончилась тем, что автомобиль перевернулся на крышу. А другой устроивший аварию водитель сбежал с места происшествия.