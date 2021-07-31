В столицах стран Балтии самый дешевый бензин можно купить в Риге

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Вильнюсе, а самый дешевый бензин был в Риге. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая — в Таллинне.

На АЗС "Circle K" в Риге цена бензина 95-ой марки снизилась на 1,3% — до 1,337 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 1,4% и в пятницу стоило 1,237 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 2,3% до 1,346 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,6% и стоило 1,236 евро за литр.

На АЗС "Circle K" в Таллинне бензин 95-й марки подорожал на 1,4% — до 1,459 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2,5% — до 1,229 евро за литр.

В Риге и Вильнюсе цена на автогаз на этой неделе не изменилась и составила 0,655 евро и 0,633 евро за литр соответственно. В Таллинне цена на выросла на 7,5% до 0,72 евро за литр.