Ученые в Британии допустили появление штамма COVID со смертностью 35%

Последний сценарий маловероятен в ближайшем будущем, но возможен в долгосрочной перспективе, полагают ученые. С тем, что COVID-19 может стать эндемическим заболеванием и его не удастся полностью устранить, согласны во Всемирной организации здравоохранения: в декабре такую точку зрения выразил эксперт ВОЗ , профессор Дэвид Хейманн.

Второй вариант развития событий также вероятен, считают участники SAGE. COVID-19 после массовой вакцинации может стать эндемическим заболеванием, но не исключено появление новых штаммов, от которых не смогут защитить выработанные антитела. Специалисты призывают к усовершенствованию вакцин.

По мнению специалистов SAGE, при первом сценарии уровень смертности у штамма может быть схож с показателями ”других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS -CoV (смертность около 35%)”. SARS-CoV вызывает атипичную пневмонию, MERS-CoV — так называемый верблюжий грипп. Эксперты считают такой вариант ”реально возможным”. По их словам, избежать этого сценария можно введением дополнительных доз вакцины, а также сведением к минимуму риска передачи коронавируса и ввоза новых вариантов из-за рубежа.

Ученые в Великобритании описали возможные сценарии развития мутаций коронавируса, один из которых предполагает, что смертность нового потенциального штамма может составить 35%. Об этом говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE). Группу возглавляет главный научный советник правительства Патрик Валланс, ее сопредседатель — главный санитарный врач Англии Крис Уитти.

По словам депутата британского парламента Лейлы Моран, председателя Всепартийной парламентской группы по вопросам COVID-19, выводы SAGE ”демонстрируют простую реальность — мы еще не победили этот вирус”, передает Daily Mail. Профессор Мартин Макки, эксперт Лондонской школы гигиены и тропической медицины, заявил, что британское правительство должно сделать все для того, чтобы избежать появления нового варианта вируса, в том числе поддерживать разработку вакцин следующего поколения.

В конце июля специалисты британской службы общественного здравоохранения (PHE) сообщили, что в стране выявили распространение новой мутации коронавируса B.1.621. Великобритании подтверждено 16 случаев заражения этим штаммом, большинство из них связаны с поездками за границу. У медиков пока нет данных о том, что новый вариант вируса вызывает более тяжелое заболевание или снижает эффективность используемых вакцин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включает мутации коронавируса, которые вызывают опасение, в основной список (VOC — Variants of Concern). Пока таких четыре. Это ”альфа” (обнаружен в Великобритании), ”бета” (Южная Африка), ”гамма” (Бразилия) и ”дельта” (Индия). В список вариантов, представляющих интерес (VOI—Variants of Interest), пока также входят четыре пункта — это штаммы ”эта” (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), ”йота” (США) ”каппа” (Индия) и ”лямбда” (Перу).

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, чем больше будет появляться новых штаммов коронавируса, тем выше вероятность, что один из них научится ”обходить вакцины”. Он считает, что пандемию удастся остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения. Так, к концу этого года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего — по меньшей мере 70%.