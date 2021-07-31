31.07.2021, 12:13
ОИ-2020 | Джокович проиграл три матча за два дня и сдал четвертый без борьбы(4)
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Первая ракетка мира Новак Джокович уступил испанцу Пабло Каррено Буста в матче за третье место в личном турнире теннисистов на Олимпиаде в Токио (4:6, 7:6, 3:6). Золото турнира завтра разыграют россиянин Карен Хачанов и немец Александр Зверев.
Джоковичу удалось отыграть несколько матчболов. Сначала во втором, а потом и в третьем сете. Однако Каррено все-таки реализовал свою подачу в 9-м гейме решающего сета. Это поражение стало для Джоковича третьим за два дня — вчера он проиграл полуфиналы личного турнира и микста.
Сегодня во второй половине дня в матче за третье место в миксте Джокович должен был сыграть в паре с соотечественницей Ниной Стоянович против австралийского дуэта Эшли Барти — Джон Пирс. В случае четырех поражений за двое суток Джокович установит личный антирекорд в профессиональной карьере. В итоге сербский дуэт отказался от выхода на эту встречу и уступил медаль без борьбы.
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