ОИ-2020 | Джокович проиграл три матча за два дня и сдал четвертый без борьбы

Джоковичу удалось отыграть несколько матчболов. Сначала во втором, а потом и в третьем сете. Однако Каррено все-таки реализовал свою подачу в 9-м гейме решающего сета. Это поражение стало для Джоковича третьим за два дня — вчера он проиграл полуфиналы личного турнира и микста.

Сегодня во второй половине дня в матче за третье место в миксте Джокович должен был сыграть в паре с соотечественницей Ниной Стоянович против австралийского дуэта Эшли Барти — Джон Пирс. В случае четырех поражений за двое суток Джокович установит личный антирекорд в профессиональной карьере. В итоге сербский дуэт отказался от выхода на эту встречу и уступил медаль без борьбы.

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