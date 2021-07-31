Исследование: 69% жителей Эстонии поддерживают освобождение вакцинированных от части ограничений

”Видно, что подавляющее большинство жителей Эстонии поддерживают разное обращение к вакцинированным и невакцинированным людям. За этот принцип выступает вдвое больше, чем тех, кто против. Среди эстонцев чуть больше тех, кто считает правильным предоставление вакцинированным людям больших свобод. Однако и среди неэстонцев намного больше тех, кто верит, что при введении ограничений нужно учитывать, сделал человек прививку или нет”, — отметил Кальюлайд.

Больше всего тех, кто поддерживает больше свобод для вакцинированных, среди избирателей Партии реформ — 90%. Такой же подход поддерживает подавляющее большинство избирателей Isamaa, Социал-демократической партии и Eesti 200.

Среди избирателей Центристской партии тех, кто считает, что у вакцинированных должно быть больше прав, чуть меньше. Однако и в этой группе избирателей вдвое больше тех, кто поддерживает предоставление вакцинированным привилегий.

От всех остальных партий очень сильно отличается EKRE. Среди ее избирателей 51% считает, что ограничения должны действовать для всех одинаково. 47% сторонников EKRE все же придерживаются мнения, что у тех, кто сделал прививку, прав должно быть больше.

Среди людей с высшим образованием намного больше тех, кто считает правильным предоставить вакцинированным больше прав (74%). Среди людей с основным образованием лишь 42% выступают за этот принцип.

”Если взглянуть на эти цифры, то становится понятно, что партии очень хорошо чувствуют своих избирателей. EKRE и была наиболее критична в отношении ограничений. При этом политики из Партии реформ активнее всего требовали привилегий для вакцинированных. Центристская партия пыталась лавировать между двумя этими подходами, при этом все же понимая, что среди ее избирателей достаточно много тех, кто не хочет предоставлять вакцинированным особые права”, — сказал Раймонд Кальюлайд.

Исследование в конце июля провела фирма Norstat, было опрошено 1 000 человек.